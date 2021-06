Sauces piquantes : le secret de l’intégration pour Edmond Segbeaya

«Dans les années 1987-1988, les étudiants, les avocats et les journalistes se sont liés contre ce parti politique unique pour sensibiliser la population. Ça a mené à beaucoup de combats, de tueries. Certains sont morts, d’autres ont dû fuir le pays et beaucoup ont été emprisonnés», se souvient Edmond Segbeaya, qui avait alors la jeune vingtaine.

«J’étudiais en économie à ce moment-là et on avait beaucoup de soucis sur le campus. J’ai donc décidé de quitter le pays en 1991. Avec l’aide de ma grand-mère et de mes parents, j’ai pu me rendre au Bénin, à l’Est. J’ai ensuite pris un vol pour Bruxelles. Et de là, j’ai pris le train pour aller à Munich, où j’ai demandé le statut de réfugié au mois d’aout 1991.»

L’aventure allemande

À son arrivée en Allemagne, il participe à la création du Mouvement d’étudiants togolais réfugiés en Bavière. Il occupe ensuite la présidence aux relations extérieures de la branche allemande d’un parti togolais d’opposition appelé l’Union des forces du changement (UFC).

«J’avais beaucoup de relations et je servais de pont entre le parti togolais et les Allemands. Et ça marchait bien parce qu’il y avait le gouvernement togolais qui venait en Allemagne pour dire que nous étions des menteurs, pas des réfugiés, et qu’il fallait nous retourner au pays.»

«Quand ils parlaient de nous, on ripostait dans les journaux. Donc la plupart des Allemands savaient qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas», relate Edmond Segbeaya.