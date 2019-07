Que retenir de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne?

Modernisation des langues officielles

C’était l’année des anniversaires. La 25e Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne se tenait l’année du 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. La modernisation de cette loi a été un sujet fort de l’évènement.

Comme l’indique le site internet du gouvernement, «Mélanie Joly a profité de sa présence à la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne pour présenter à ses homologues un document synthèse des réflexions des Canadiens qui ont été recueillies lors de la tournée pancanadienne dans le cadre de l’examen visant à moderniser la Loi sur les langues officielles».

Depuis des mois, le gouvernement libéral de Justin Trudeau et le Sénat travaillent à une modernisation de cette loi. Des forums et des tables rondes ont abouti le 13 juin à la présentation d’un rapport sénatorial sur le sujet. Ce document recommande «d’importants changements à la Loi sur les langues officielles».

La FCFA à la table

Le 5 mars déjà, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) a présenté à la presse et aux trois grands partis politiques du pays son propre projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles. Un projet sur lequel elle travaillait depuis l’automne 2017 et pour lequel elle a effectué une consultation des organismes francophones et eu recours à des juristes et spécialistes politiques pour l’écrire.

Le président de la Fédération, Jean Johnson, a été reçu lors de la conférence habituellement réservée aux fonctionnaires et élus.