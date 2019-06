FCFA : Jean Johnson réélu par acclamation

Aucun des deux postes ouverts au conseil d’administration de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) n’a été contesté cette année. L’Albertain Jean Johnson a été reconduit récemment pour un 2e mandat à la présidence, et l’Ontarien Carol Jolin sera le prochain délégué des organismes porte-parole. L’enjeu du processus électoral est de nouveau soulevé.

En 2017, Jean Johnson avait remporté le vote contre Sylviane Lanthier à l’issue de plusieurs tours de scrutin diviseurs. «Aujourd’hui, estime-t-il, les gens ont appris à me connaître et je crois qu’on est rendu à un stade où la FCFA fait presque l’unanimité lorsqu’on présente des options et des opportunités.»

Tiraillements Est-Ouest?

Interrogé sur sa candidature à la mi-mai, le président Johnson s’était montré confiant. «S’il n’y a personne d’autre qui se présente, c’est aussi une indication que les gens sont confortables avec le travail que je fais.»

Les élections sans concurrents signalent toutefois une autre possibilité que des Acadiens ont soulevée en 2017. «J’ai souvent senti qu’une mobilisation Est-Ouest était en jeu», explique Jeanne d’Arc Gaudet.