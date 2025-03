Paul-Émile Borduas a brisé les cadres de l’art

Des années plus tard, Marcelle Ferron dira que Refus global s’inscrivait dans la continuité du tempérament de Borduas, «éternel révolté contre les injustices sociales, la collusion entre l’Église et l’État».

Borduas à New York et à Paris

Avant de s’établir à Paris, Borduas séjourne aux États-Unis (Provincetown et New York). Sa difficulté à s’exprimer en anglais l’empêche de s’épanouir pleinement au Sud de la frontière. Les ventes ne seront pas au rendez-vous lors de deux expositions, mais ce sera une belle reconnaissance.

Paul-Émile Borduas peint à Paris des toiles d’inspiration américaine. Tout comme Anne Hébert qui a écrit les plus belles pages sur le Québec en vivant à Paris, Borduas avait peut-être besoin de prendre du recul, de la distance.

«Borduas aime intellectualiser son travail. De l’évolution de sa peinture et de son abandon de la couleur, il dira vouloir atteindre une plus grande objectivité, une plus grande perspective.» Sa dernière œuvre s’intitule Composition 69 (1960) où d’épais pâtés de noirs appliqués à la spatule laissent filtrer un peu de blanc vers le haut.

Borduas et Riopelle

Dans un de ses trente tableaux, Jules Richard présente Borduas et Riopelle comme deux frères ennemis, comme «Caïn et Abel au pays de l’art». Même des années après la mort de Borduas, ce n’est que du bout des lèvres, et encore, que Riopelle reconnaîtra son influence sur son travail artistique.