Des peintres canadiens à ne jamais oublier

Tom Thomson (1877-1917)

Tom Thomson, un Ontarien, est l’artiste canadien le plus populaire et le plus influent du xxe siècle. Profond, drôle, tendre et doté d’une fine sensibilité, il est l’une des sources d’inspiration pour la formation du Groupe des Sept.

F.H. Varley (1881-1969)

Venu d’Angleterre à Toronto jeune, Frederick Horsman Varley passe beaucoup de temps dans la campagne et devient croyant, trouvant Dieu dans la nature et non à l’église, d’où sa peinture.

Lawren Harris (1885-1970)

Ontarien ayant gagné la Colombie-Britannique et joué un rôle fondamental dans la création du Groupe des Sept, Lawren Harris est le premier président du Canadian Group of Painters.

Il est aussi celui qui a incité James Macdonald et d’autres peintres torontois à faire de la peinture abstraite. Harris exerce une profonde influence sur trois générations d’artistes canadiens.

Franz Johnston (1888-1949)

Ce Torontois est un paysagiste qui s’est particulièrement intéressé aux effets de la lumière.