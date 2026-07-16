Orillia a reçu plusieurs offres pour sa statue de Champlain

La Presse canadienne rapportait récemment que l’administration municipale d’Orillia a reçu plusieurs offres d’achat ou d’acquisition de sa statue de Samuel de Champlain, retirée le 10 juin du parc Couchiching en raison de l’opposition de membres de la Première Nation locale.

La ville d’Orillia est située au bord du lac Simcoe, au Nord de Barrie, dans la région de la Baie Georgienne explorée en 1615 et 1616 par le navigateur, cartographe, fondateur de Québec et gouverneur de la Nouvelle-France.

Éléments controversés

Érigé en 1925, l’imposant monument est «controversée» aujourd’hui en raison d’éléments, à sa base, représentant un Autochtone au pied d’un missionnaire jésuite et d’un trappeur.

La réinstallation de la statue au mois de mars, après avoir été enlevée en 2017 par Parcs Canada pour des travaux de restauration, a été perçue comme une entreprise «dé-réconciliation».

Une femme a été arrêtée pour avoir peint «Rama said no» en rouge sur la base de la statue. Craignant d’autres actes de vandalisme, les élus municipaux d’Orillia ont voté à 6 contre 3, le 29 mai, pour déboulonner et entreposer le monument.