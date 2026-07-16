Orillia a reçu plusieurs offres pour sa statue de Champlain

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Le sommet du Monument Champlain dans le parc Couchiching à Orillia. Photo: Wikimedia Commons
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Publié 16/07/2026 par François Bergeron

La Presse canadienne rapportait récemment que l’administration municipale d’Orillia a reçu plusieurs offres d’achat ou d’acquisition de sa statue de Samuel de Champlain, retirée le 10 juin du parc Couchiching en raison de l’opposition de membres de la Première Nation locale.

La ville d’Orillia est située au bord du lac Simcoe, au Nord de Barrie, dans la région de la Baie Georgienne explorée en 1615 et 1616 par le navigateur, cartographe, fondateur de Québec et gouverneur de la Nouvelle-France.

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Le monument de Champlain à Orillia. Photo: Wikimedia Commons

Éléments controversés

Érigé en 1925, l’imposant monument est «controversée» aujourd’hui en raison d’éléments, à sa base, représentant un Autochtone au pied d’un missionnaire jésuite et d’un trappeur.

La réinstallation de la statue au mois de mars, après avoir été enlevée en 2017 par Parcs Canada pour des travaux de restauration, a été perçue comme une entreprise «dé-réconciliation».

Une femme a été arrêtée pour avoir peint «Rama said no» en rouge sur la base de la statue. Craignant d’autres actes de vandalisme, les élus municipaux d’Orillia ont voté à 6 contre 3, le 29 mai, pour déboulonner et entreposer le monument.

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L’affaire a soulevé les passions dans tout le Canada français, Champlain étant un héros de l’histoire du pays. Ironiquement, il est aussi réputé pour avoir admiré les Premières Nations et cherché à coopérer avec elles, contrairement à d’autres colonisateurs européens.

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L’acteur québécois Maxime Leflaguais a interprété Samuel de Champlain dans la série de TFO Le rêve de Champlain, d’après l’essai de David Hackett Fisher.

Nouveau concept de monument

Selon La Presse canadienne, un groupe de travail de Parcs Canada, de la Ville d’Orillia et des Premières Nations Chippewas de Rama et Hurons-Wendat avait recommandé en 2019 la réinstallation de la statue de Samuel de Champlain sans sa base, en attendant de nouvelles consultations.

Au début de 2026, on a proposé un nouveau concept avec une plaque, mettant en valeur les contributions des Premières Nations.

Le journal Le Droit, d’Ottawa-Gatineau, rapportait le 10 juillet que le ministre fédéral de l’Identité et de la Culture, Marc Miller, souhaitait le retour de la statue dans la communauté d’Orillia.

Samuel de Champlain
Autoportrait de Samuel de Champlain, seule image contemporaine de l’explorateur.

La statue doit rester en Ontario

Le Bloc québécois a proposé de rapatrier le monument au Québec, ce à quoi s’oppose l’ancienne ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Madeleine Meilleur. Celle-ci a déclaré à Radio-Canada que la statue de Champlain devrait rester en Ontario, soit à Orillia ou alors à Queen’s Park.

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Madeleine Meilleur avait été très impliquée, en 2015 et 2016, dans les célébrations du 400e anniversaire du voyage de Champlain dans le territoire qui s’appelle aujourd’hui l’Ontario, avec son guide Étienne Brûlé.

Toujours selon Radio-Canada, l’actuelle ministre des Affaires francophones, Natalia Kusendova-Bashta, refuse de se mouiller, estimant que le sort de la statue relève du conseil municipal d’Orillia, pas du gouvernement provincial.

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Le 10 juin 2016: la ministre Madeleine Meilleur inaugurant la statue La rencontre au parc Rotary Champlain Wendat à Penetanguishene. Photo: archives l-express.ca

Rapatrier Champlain… à Champlain

Entretemps, des représentants de plusieurs villes québécoises ont contacté le maire d’Orillia, Don McIsaac, pour lui proposer d’acquérir la statue de Champlain, seule ou avec ses éléments controversés.

L’une de ces municipalités est le village de… Champlain, à l’Est de Trois-Rivières sur le fleuve Saint-Laurent, baptisée précisément en l’honneur du fondateur de la Nouvelle-France.

Le 6 juillet, le conseil municipal présidé par le maire Sébastien Marchand a adopté une résolution visant à proposer formellement à la ville d’Orillia d’acquérir «la figure centrale de Champlain» afin de l’installer dans un lieu public à Champlain.

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La petite municipalité sollicite l’appui de la ministre québécoise du Conseil du Trésor, Social LeBel, et du ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, qui sont tous les deux députés de la région.

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Le village de Champlain. Photo: municipalite.champlain.qc.ca

Lévis et Québec

La ville de Lévis, en face de Québec, serait aussi une des trente municipalités ou organisations ayant communiqué avec le maire d’Orillia souhaitant accueillir la statue de Champlain. Le maire de Lévis, Steven Blaney, un ancien ministre fédéral de la Francophonie dans le gouvernement de Stephen Harper, propose de l’installer «dans un parc prestigieux».

Selon Le Journal de Québec, le maire de la capitale fondée par Samuel de Champlain, Bruno Marchand, n’a pas l’intention de travailler à récupérer la statue d’Orillia.

L’avocat Marc Bellemare, ancien ministre de la Justice et collectionneur d’oeuvres d’art, serait intéressé à acheter le Monument Champlain. «Cette sculpture-là mérite d’être conservée. Il ne faut pas fondre ça. Il faut la ramener au Québec», a-t-il dit au JdeQ.

Le maire Don McIsaac, qui avait voté contre le retrait de la statue du parc Couchiching, souhaiterait que la statue demeure la propriété d’Orillia et retrouve sa place dans un lieu public, accompagnée d’une plaque expliquant son importance et son contexte historiques.

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Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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