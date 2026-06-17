Orillia retire un monument à la gloire de Champlain

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Le sommet du Monument Champlain dans le parc Couchiching à Orillia. Photo: Wikimedia Commons
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Publié 17/06/2026 par l-express.ca

Les élus municipaux d’Orillia ont voté à 6 contre 3, le 29 mai dernier, pour retirer du parc Couchiching un monument honorant l’explorateur et gouverneur de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain.

Le média OrilliaMatters.com diffusait le 10 juin des photos de camions transportant les éléments du monument «controversé» de près de cinq mètres de hauteur datant de 1925.

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L’article du média OrilliaMatters.com.

Offensant pour des Autochtones

Selon ce média, des membres de la Première Nation Rama considèrent que cette statue représentait un passé colonial offensant.

Une femme a été arrêtée et accusée de méfait pour avoir peint les mots «Rama said no» sur la base de la statue.

Selon le chef Ted Williams, cité par OrilliaMatters.com, «les discussions entourant le Monument de Champlain ont eu un profond impact sur plusieurs membres de la communauté, réouvrant des conversations douloureuses en lien avec le colonialisme, la représentation et la réconciliation».

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Le Monument Champlain à Orillia. Certaines statues secondaires, à sa base, étaient jugées offensantes par certaines personnes. Photo: Wikimedia Commons
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Inauguration de la statue La Rencontre (de Champlain et du chef wendat Aenon) au Parc Rotary Champlain Wendat de Penetanguishene en 2015.

Héros de l’histoire du Canada

Peu connu en France, Champlain est un héros de l’histoire du Canada, surtout pour les francophones. Il est réputé pour son attitude conciliante et coopérative envers les Premières Nations, au contraire d’autres Européens en Amérique.

En 2015, on a célébré le 400e anniversaire de son passage en Ontario, justement dans cette région de la Baie Georgienne chez les Hurons-Wendats, accompagné du guide et interprète Étienne Brûlé.

D’autres statues à la gloire de Champlain et de cette période y avait été dévoilées.

Le député fédéral Alexis Deschênes, du Bloc québécois, a proposé de ramener la statue d’Orillia au Québec et «l’honorer comme elle le mérite». Elle est présentement entreposée dans un endroit «neutre», selon l’administration municipale.

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