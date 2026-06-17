Orillia retire un monument à la gloire de Champlain

Les élus municipaux d’Orillia ont voté à 6 contre 3, le 29 mai dernier, pour retirer du parc Couchiching un monument honorant l’explorateur et gouverneur de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain.

Le média OrilliaMatters.com diffusait le 10 juin des photos de camions transportant les éléments du monument «controversé» de près de cinq mètres de hauteur datant de 1925.

Offensant pour des Autochtones

Selon ce média, des membres de la Première Nation Rama considèrent que cette statue représentait un passé colonial offensant.

Une femme a été arrêtée et accusée de méfait pour avoir peint les mots «Rama said no» sur la base de la statue.

Selon le chef Ted Williams, cité par OrilliaMatters.com, «les discussions entourant le Monument de Champlain ont eu un profond impact sur plusieurs membres de la communauté, réouvrant des conversations douloureuses en lien avec le colonialisme, la représentation et la réconciliation».