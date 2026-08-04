Nisa Moments: un espace pour les musulmanes francophones de Toronto

«Je ne pouvais pas choisir un nom plus représentatif, pour un groupe de musulmanes, que Nisa, qui signifie « femmes » en arabe littéraire, et qui est le titre d’une sourate du Coran, pour donner vie à Nisa Moments, ce projet qui me tient profondément à cœur», souligne Loubna Abdallah dans une entrevue accordée à l-express.ca.

Installée à Toronto depuis six ans, la fondatrice de Nisa Moments retournait régulièrement en France, où elle a vécu une grande partie de sa vie, afin de se ressourcer et de retrouver une communauté lui permettant de demeurer profondément ancrée dans sa foi.

De retour en Ontario, sa participation aux activités de la communauté francophone musulmane de Toronto lui fait prendre conscience de la nécessité de créer un espace destiné aux femmes musulmanes francophones.

«Je voulais créer un lieu où les femmes musulmanes francophones pourraient se retrouver autour d’activités spirituelles, culturelles, sociales, de réseautage, de bien-être et de toute initiative favorisant les échanges, la solidarité et l’épanouissement collectif», explique-t-elle.

La mosquée d’Adelaide, là où tout a commencé

Selon Statistique Canada, près de 1,78 million de personnes se sont déclarées musulmanes au Canada en 2021, dont 943 000 en Ontario. Le Grand Toronto en compte environ 626 000, tandis que la communauté musulmane francophone continue de croître sous l’effet de l’immigration.