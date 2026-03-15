Égalité des femmes au Canada: encore des ratés

«Le droit des femmes de vivre en sécurité, de travailler et de vivre avec dignité, sans discrimination, doit s’incarner à tous les niveaux de la société», souligne Inès Benzaghou, directrice générale d’Oasis Centre des femmes à Toronto.

Ces principes sont présentés comme des fondements essentiels à préserver aujourd’hui et à transmettre aux générations futures, «nos filles et nos petites-filles».

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars, Oasis Centre des femmes a organisé, dans un hôtel du centre-ville, un événement réunissant des partenaires communautaires et des femmes francophones engagées.

Parmi les participantes figuraient notamment Isabelle Dostaler, vice-rectrice aux études et à la recherche à l’Université de l’Ontario français (UOF), Boluwa Massina, directrice générale du Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD), Anne-Marie Gagné, doctorante en philosophie (spécialité féminine), ainsi que d’autres intervenantes issues de divers milieux professionnels et communautaires.

Selon Inès Benzaghou, la solidarité entre femmes constitue un fil conducteur essentiel. Elle est faite de gestes souvent discrets, comme une main tendue, un regard compréhensif ou une parole qui aide à se relever.