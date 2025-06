Oasis Centre des femmes: Inès Benzaghou succède à Dada Gasirabo

C’est Inès Benzaghou qui succédera à Dada Gasirabo à la direction générale d’Oasis Centre des femmes, l’organisme torontois d’aide aux femmes en détresse.

Le conseil d’administration, présidé depuis deux mois par Axelle Cazalets, en a fait l’annonce ce lundi 2 juin, soit juste après la soirée du 30e anniversaire d’Oasis à l’Arcadian Court le vendredi 30 mai, qui a attiré plus de 200 personnes.

Dada Gasirabo quittera ses fonctions en octobre, après avoir consacré 25 années, dont 15 comme DG, «à faire d’Oasis un lieu d’accompagnement, de solidarité et d’engagement pour les femmes francophones de la région du Grand Toronto».

«Son leadership visionnaire et son dévouement indéfectible ont profondément marqué l’organisme et la communauté francophone», mentionne le conseil d’administration.

Lors de la soirée festive et solidaire du 30 mai, membres du conseil, partenaires d’Oasis et invités spéciaux comme la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, ont témoigné de leur gratitude envers Dada Gasirabo et de leur appui continu au travail d’Oasis.