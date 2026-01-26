Les mosquées de Toronto

En novembre dernier a été inauguré la mosquée Daruassalam («maison de la paix» en arabe) à ThornCliff Park. La construction de cette infrastructure contemporaine, planifiée et attendue depuis une dizaine d’année est un moment historique pour la communauté musulmane de ce quartier de Toronto.

Le nouveau bâtiment remplace l’ancienne mosquée qui a dû être démolie, car Metrolinex avait besoin du site. Le dédommagement perçu pour ce déménagement a servi à la construction de la nouvelle infrastructure qui accueille des dizaines de milliers de personnes.

En plus d’être un lieu de culte, l’institution offre des services éducatifs, des services sociaux, des loisirs et des sports.

De zéro à 100

Il existe plus d’une centaine de mosquées à Toronto. Leur multiplication à partir des années 2000 reflète la croissance de la population musulmane dans la ville, caractérisée par une arrivée continue de migrants d’horizons divers.

Dans les années 1950, la réalité était bien différente. Une toute petite minorité arrivée principalement de l’Europe, avait du mal à trouver un lieu pour pratiquer son culte.