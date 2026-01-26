Les mosquées de Toronto

ISNACanada, le Centre culturel islamique à Mississauga. Photos: Imen Ben Jemia, l-express.ca
Publié 26/01/2026 par Imen Ben Jemia

En novembre dernier a été inauguré la mosquée Daruassalam («maison de la paix» en arabe) à ThornCliff Park. La construction de cette infrastructure contemporaine, planifiée et attendue depuis une dizaine d’année est un moment historique pour la communauté musulmane de ce quartier de Toronto.

Le nouveau bâtiment remplace l’ancienne mosquée qui a dû être démolie, car Metrolinex avait besoin du site. Le dédommagement perçu pour ce déménagement a servi à la construction de la nouvelle infrastructure qui accueille des dizaines de milliers de personnes.

En plus d’être un lieu de culte, l’institution offre des services éducatifs, des services sociaux, des loisirs et des sports.

De zéro à 100

Il existe plus d’une centaine de mosquées à Toronto. Leur multiplication à partir des années 2000 reflète la croissance de la population musulmane dans la ville, caractérisée par une arrivée continue de migrants d’horizons divers.

Dans les années 1950, la réalité était bien différente. Une toute petite minorité arrivée principalement de l’Europe, avait du mal à trouver un lieu pour pratiquer son culte.

En effet, en 1958, dans un rassemblement de célébration religieuse organisé par la petite communauté musulmane dans un espace commercial loué, un participant a déclaré au journaliste du Globe and Mail son souhait de voir une mosquée à Toronto.

mosquées
Masjed Toronto @Dundas.

Rue Dundas, puis High Park

Au début des années 1960, la MST (Muslim Association of Toronto) achète un petit local commercial sur la rue Dundas pour le transformer temporairement en lieu de culte et de rassemblement pour la communauté grandissante.

En 1969, la communauté acquiert une ancienne église dans le quartier High Park et la reconverti en mosquée tout en conservant ses caractéristiques architecturales. C’est Jami Mosque, dénommée la mère de toutes les mosquées, pour avoir accueilli les pionniers et avoir contribuée à l’éducation et la formation d’un réseau et d’un tissu social enrichissant pour la communauté.

Encore aujourd’hui la mosquée est gérée par ISNA Canada et dispense plusieurs services à la communauté.

mosquées
Jamimasjed Mosque à HighPark.

Centres multiservices

Dans les années 1980/90 plusieurs mosquées se sont développées dans les différents quartiers résidentiels de Toronto et en banlieues.

Entre autres, ISNA Canada par exemple, a aménagé ICC Islamic Cultural Center à Mississauga, en convertissant d’anciens locaux commerciaux.

Le Centre d’envergure permet d’offrir une variété de services pour la communauté, autant les prières et célébrations religieuses que les activités d’enseignement pour les enfants et les adultes, des activités de loisirs et de sports, des mariages et des enterrements.

Des service sociaux sont aussi offerts comme des banques alimentaires, des services d’aide aux personnes âgées, des visites aux personnes hospitalisées, des accompagnements aux nouvelles mamans, etc.

En plus d’être un lieu de ressourcement, c’est aussi, comme toutes les mosquées, un espace de rassemblement pour réseauter et s’entraider pour la communauté principalement composée d’immigrants. À ICC, il y a même un hub offrant aux jeunes un espace pour discuter autour d’une boisson et de jouer aux jeux vidéo à l’occasion.

mosquées
Masjed Toronto @Adelaide,

Refus après le 11-septembre

Les Canadiens musulmans qui avait l’habitude de louer des locaux commerciaux au centre-ville pour la prière du vendredi se sont vu refuser tout espace suite aux attentats du 11 septembre 2001 à New York qui ont semé la méfiance envers les musulmans.

Le défi de trouver un lieu de prière pour les membres de la communauté, de plus en plus nombreux qui vivent ou travaillent et étudient au centre-ville, devient considérable vu la pression immobilière.

Une levée de fond auprès de la communauté soutenu par l’athlète canadien Hakeem Olajuwon, qui jouait avec les Raptors de Toronto à l’époque, a permis d’acheter un local stratégiquement situé au cœur de la ville. Il s’agit d’une ancienne succursale de la banque RBC sur la rue Dundas qui a été convertie en mosquée, Masjed Toronto («mosquée» en arabe).

La mosquée gérée par la MAC (Muslim Association of Canada) est très sollicitée offrant différents services réguliers à des milliers de personnes. Un usager souligne que «toutes les mosquées qu’il a visité sont généralement en périphérie de la ville, et celles du centre-ville sont des petites pièces, mais regardez cet espace au plein milieu de Toronto».

Faciliter l’installation au Canada

MAC gère aussi Masjed Toronto @Adelaide qui est aussi une autre mosquée aménagée dans un ancien bâtiment commercial du centre-ville. Un des usages de cette mosquée souligne que «c’est un bon raccourci pour s’installer au Canada, pour trouver un travail et un logement».

Les deux bâtiments sont modestes et assez anonymes, se confondant dans leur environnement urbain dense, évitant ainsi d’attirer l’attention. Cependant comme plusieurs autres mosquées dans la ville, elles ont été victimes de vandalisme et d’attaques islamophobes.

Le 29 janvier est la journée de commémoration de l’attentat terroriste de la grande mosquée de Québec (Centre islamique de Québec), qui a fait 6 morts et plusieurs blessés en 2017. Dans les mosquées de Toronto, comme partout au pays, divers commémorations rendront hommage aux familles des victimes, aux survivants et aux citoyens de différentes origines et croyances qui ont été ébranlés par cet événement.

