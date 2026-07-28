Le parc Biidaasige s’étend vers l’Ouest

Dix acres de plus viennent prolonger le parc Biidaasige vers l’Ouest jusqu’à la baie de Toronto, avec notamment une longue promenade au bord de l’eau et un promontoire offrant tous deux une vue spectaculaire sur le centre-ville.

«Les gens peuvent pagayer le long du rivage, profiter de l’art public, renouer avec la nature et découvrir la ville sous un angle entièrement nouveau», a résumé la mairesse de Toronto, Olivia Chow, lors de l’inauguration de la partie Ouest du parc Biidaasige dans l’ancien port de Toronto, le 24 juillet.

«Ce qui était autrefois un terrain industriel devient à présent l’un des projets de revitalisation riveraine les plus ambitieux d’Amérique du Nord.»

Kevin Sullivan, président du conseil d’administration de Waterfront Toronto, a rappelé que «l’ouverture de la nouvelle section du parc Biidaasige marque une étape importante de plus dans la transformation du secteur riverain de Toronto, une étape qui façonnera la manière dont les résidents et visiteurs vivront la ville pendant des générations à venir.»

«Nous sommes fiers d’avoir contribué nos connaissances, notre histoire et nos enseignements tout au long du développement du parc Biidaasige», a souligné Margaret Sault, cheffe de la Première Nation des Mississaugas of the Credit.