Le parc Biidaasige s’étend vers l’Ouest

parc Biidaasige Ouest
La vue sur la baie de Toronto depuis le promontoire du parc Biidaasige Ouest, lors d'une visite guidée donnée par une employée municipale le 26 juillet. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca
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Publié 28/07/2026 par Charles-Antoine Rouyer

Dix acres de plus viennent prolonger le parc Biidaasige vers l’Ouest jusqu’à la baie de Toronto, avec notamment une longue promenade au bord de l’eau et un promontoire offrant tous deux une vue spectaculaire sur le centre-ville.

«Les gens peuvent pagayer le long du rivage, profiter de l’art public, renouer avec la nature et découvrir la ville sous un angle entièrement nouveau», a résumé la mairesse de Toronto, Olivia Chow, lors de l’inauguration de la partie Ouest du parc Biidaasige dans l’ancien port de Toronto, le 24 juillet.

«Ce qui était autrefois un terrain industriel devient à présent l’un des projets de revitalisation riveraine les plus ambitieux d’Amérique du Nord.»

Kevin Sullivan, président du conseil d’administration de Waterfront Toronto, a rappelé que «l’ouverture de la nouvelle section du parc Biidaasige marque une étape importante de plus dans la transformation du secteur riverain de Toronto, une étape qui façonnera la manière dont les résidents et visiteurs vivront la ville pendant des générations à venir.»

«Nous sommes fiers d’avoir contribué nos connaissances, notre histoire et nos enseignements tout au long du développement du parc Biidaasige», a souligné Margaret Sault, cheffe de la Première Nation des Mississaugas of the Credit.

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«Et nous espérons que chaque visiteur développera une appréciation plus profonde de l’histoire de ce lieu et de l’importance de protéger et de restaurer le monde naturel pour les générations futures.»

parc Biidaasige Ouest
Vue aérienne du parc Biidaasige Ouest. Photo: Waterfront Toronto
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La promenade riveraine rythmée de grands lampadaires. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

Renouer avec le bord de l’eau

Cette portion de 4 ha à l’ouest de la rue Cherry s’ajoute aux 37 ha (90 acres) du parc principal ouvert l’an dernier à l’Est. Elle comprend notamment Canoe Cove, une crique protégée par cinq petites îles et accessible par deux plages de galets pour mettre son embarcation à l’eau.

Un promontoire, planté d’un jardin rocailleux sur l’un de ses flancs, offre une vue imprenable sur le site et le centre-ville. Il domine la longue promenade riveraine pavée qui s’étire sur plus de 250 mètres.

De grands lampadaires rythment la promenade et évoquent le terminal maritime 35 de l’ancien port de Toronto. Les fondations de l’entrepôt qui avait brûlé en 2017 ont été conservées et sont visibles à travers la végétation. Une immense grue de l’ancien port industriel a été conservée, restaurée et repeinte en blanc, sa couleur d’origine.

Cette partie Ouest du parc comprend aussi une grande pelouse inclinée pouvant accueillir 3000 personnes. Un grand foyer entouré de troncs d’arbres comme sièges permettra de se retrouver autour d’un feu.

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Le secteur accueille aussi plusieurs œuvres d’art public, dont un poème en lettres d’acier flottant dans les airs, qui raconte l’historique de ce réaménagement de l’embouchure de la rivière Don. Une troisième et dernière portion du parc doit ouvrir d’ici 2029.

Mais contrairement à la partie Est du parc, très naturelle, cette nouvelle section est plus minérale, avec beaucoup de surfaces en pierre ou en asphalte.

Par ailleurs, de nombreux mâts équipés de projecteurs risquent de générer une forte pollution lumineuse, ce qui nuira certainement à une ambiance apaisante le soir venu et dérangera la faune qui a élu domicile dans le vieux port renaturalisé.

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La crique Canoe Cove est l’une des cinq îles. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca
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Les fondations de l’ancien terminal maritime 35 sont visibles à travers la végétation. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

Futur quartier résidentiel

«Avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et autochtones, nous aménageons non seulement un parc de calibre mondial, mais des communautés complètes, avec de nouveaux logements, des emplois et des espaces publics qui profiteront aux générations à venir», a souligné Olivia Chow.

Le secteur devrait accueillir à terme près de 20 000 habitants et 2 900 emplois, selon Waterfront Toronto, l’organisme tripartite (municipal, provincial, fédéral) qui pilote le projet.

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Des travaux d’infrastructures souterraines de 975 millions $ sont en cours (égouts, eau, électricité, internet), en plus des 1,4 milliard $ pour l’aménagement du nouveau bras de la rivière. Une future ligne de tramway desservira le nouveau quartier.

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Le grand foyer. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca
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L’œuvre d’art public Lodestar, de Lisa Hirmer, un poème sur le passé, le présent et l’avenir du site. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

Patrimoine naturel et autochtone

Les Première Nations locales ont choisi le nom Biidaasige, qui signifie «rayons du soleil qui brillent vers nous» en langue Anishinaabe. Le nouveau bras de la rivière Don a formé une île nommée Ookwemin Minising, qui signifie «l’endroit où poussent les cerisiers noirs» (ou merisiers).

La rue Cherry, qui traverse le port, doit son nom à ce patrimoine naturel. Des cerisiers noirs ont été plantés dans le parc.

Rappelons que la première partie du parc à l’Est de la rue Cherry s’articule en trois zones: un grand parc de loisirs de 20 hectares sur la partie élevée du site. En contrebas, pour réduire les risques d’inondations, un nouveau bras de la rivière Don. Et de part et d’autre du cours d’eau, des plaines inondables et zones humides.

La naturalisation de l’embouchure de la rivière, amorcée en 2018, est un projet de réduction des risques d’inondations du secteur riverain Est.

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Visites guidées du parc Est, de 75 à 90 minutes: lundi à 15h et 17h30; mardi à 10h30 et 13h. Des visites guidées de la partie Ouest, de 60 minutes, seront mises en place prochainement.

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La carte du site: l’Ouest du parc à gauche, la rue Cherry au milieu, la partie Est du parc sur la droite.

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