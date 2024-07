Médias : traits d’union des régions et des langues

Pas le travail qui manque

La rareté des annonceurs ne reflète cependant pas la multitude de sujets et d’évènements à couvrir, insiste Gilles Gagné. Mais les équipes étant petites, la couverture de l’actualité gaspésienne devient difficile à gérer, surtout lorsque l’on porte plus d’un chapeau, comme lui.

Beaucoup de journalistes en francophonie minoritaire se trouvent dans la même situation. Ils doivent s’occuper de tâches qui dépassent souvent leur poste ou ils ont le sentiment de devoir être partout à la fois.

Un autre problème en ce moment, ajoute Gilles Gagné, c’est d’obtenir des réponses des gouvernements. «On a de la difficulté à avoir des convocations [aux conférences de presse], nous les médias régionaux, même quand ça se passe sur notre territoire.»

Il explique que les grands médias ont toujours la priorité. Ils sont prévenus des conférences de presse et, souvent, posent leurs questions en premier. Gilles Gagné raconte avoir dû faire des pieds et des mains pour obtenir le lien pour la vidéoconférence d’une annonce qui se déroulait de l’autre côté de la Gaspésie, à plus de deux heures de route.

«On dirait quasiment qu’ils ne veulent pas qu’on soit là», lance-t-il. Pourtant, les journalistes locaux connaissent souvent mieux les dossiers de leur région que leurs collègues nationaux. En fait, c’est peut-être ce qui fait peur.