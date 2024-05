Entente Google: les médias communautaires rejettent le modèle proposé

«Une fois qu’il y a un collectif qui décide de qui est ou non éligible, il peut y avoir des décisions qui excluent beaucoup de plus petits [médias]. Et c’est pour ça qu’on a besoin d’une voix.»

«Le but de la Loi sur les nouvelles en ligne, entre autres, est de préserver le journalisme», rappelle Cathy Edwards. «La presse, qui est réellement importante et que nous risquons de perdre, est celle des petites communautés. Si on la perd, on perd du journalisme dans une communauté entière, parfois une région.»

C’est pour cette raison que, selon elle, les besoins des plus petits médias doivent être mis de l’avant dans ce processus. «Ce sont les plus fragiles et les plus importants pour le Canada rural. Les grandes villes auront toujours une presse quelconque.»

À l’heure actuelle, le Consortium évalue ses options juridiques en vertu de la Loi sur les langues officielles, qui n’est pas respectée par C-18 selon lui.