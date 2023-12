Qui distribuera les 100 millions $ de Google?

Selon le règlement afférent à la Loi sur les nouvelles en ligne, qui est entrée en vigueur le 19 décembre, 7% de l’enveloppe de Google iront à CBC/Radio-Canada, 30% aux radiodiffuseurs et télédiffuseurs admissibles, titulaires d’une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), et les 63% restants aux médias imprimés et numériques admissibles.

Aucun accord entre Google et un groupe de médias

L’annonce de Médias d’Info Canada a cependant fait réagir Google, qui a confirmé à Francopresse qu’il n’avait conclu aucun accord en ce sens avec quelque groupe de médias canadiens que ce soit.

Le bureau de la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, se contente de réitérer que le règlement, dévoilé le 15 décembre, prévoit que le secteur des médias peut mettre en place un collectif qui assurera la distribution équitable des redevances.

Le chef de la direction de Médias d’Info Canada clame néanmoins que la solution qu’il propose permettra de distribuer les indemnisations rapidement aux médias admissibles.

«C’est dans l’intérêt de Google, car plus vite l’argent circulera, plus vite il obtiendra son exemption. […] Nous sommes donc convaincus que nous pouvons régler cette question entre nous et que les fonds seront versés relativement rapidement», assure Paul Deegan.