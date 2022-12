Francophonie minoritaire dans les médias: parlons de solutions

Au premier abord, il est étonnant que le Québec, le centre de production médiatique et berceau de la francophonie au pays, ne s’intéresse pas davantage au sort de celles et ceux qui partagent la même langue.

Or, les médias mainstream ciblent un public québécois pour lequel ils présupposent les sujets d’intérêt. Ils ignorent donc souvent les minorités. Comme pour les Autochtones et les plus démunis, «les minorités francophones hors Québec font partie du clan des oubliés», selon l’ancien éditorialiste au Soleil Raymond Giroux.

Biais québécois

Crise, déclin, mort… Vue du Québec, la francophonie canadienne est un cadavre en décomposition attendant de se faire dépecer par les vautours de l’impérialisme anglophone.

Le commentaire de Denise Bombardier en 2018, à l’émission Tout le monde en parle sur Radio-Canada, illustrait cela.

«À travers le Canada, toutes les communautés francophones ont à peu près disparu. Il en reste encore un peu en Ontario. Au Manitoba, je suis allée encore au mois de janvier, chez les Métis, on ne parle plus le français», avait-elle déclaré.