Portrait de la francophonie canadienne

Saskatchewan : Comme leurs voisins du Manitoba, les Fransaskois sont majoritairement nés dans leur province — à 56%. Ce qui veut dire qu’une forte proportion — environ 42% — provient d’ailleurs.

En 2003, le gouvernement de la Saskatchewan s’est doté d’une politique pour accroitre le développement et la vitalité de la communauté francophone. Le gouvernement provincial avait par ailleurs décrété l’année 2012 comme étant l’année des Fransaskois.

Les Fransaskois sont surtout présents dans les villes de Saskatoon, Biggar, Regina, Prince Albert, et Moose Mountain.

Alberta : Un faible pourcentage de la population albertaine est bilingue. N’en demeure pas moins que des augmentations considérables ont été notées lors du recensement de 2016.

La moitié des francophones de l’Alberta provient d’ailleurs au Canada, et la province attire beaucoup d’immigrants francophones originaires d’Afrique. Cette diversité vient accroitre l’importance démographique de la communauté franco-albertaine, qui s’affiche de plus en plus.