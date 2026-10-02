Le projet d’oléoduc Pacific Link se concrétise

Le premier ministre, Mark Carney, a annoncé le 1er octobre que Pacific Link, le nouvel oléoduc de la côte Ouest, est officiellement ajouté à la liste des projets d’intérêt national.

10% aux Autochtones : Détenu à parts égales par le Canada et l’Alberta, avec une participation minimale de 10% offerte aux communautés autochtones, le projet sera réalisé par Trans Mountain, avec l’expertise de Pembina Pipeline.

Il suivra un tracé sud qui évite la côte Nord de la Colombie-Britannique et la mer Great Bear.

Le Bureau des grands projets, appuyé par la Régie de l’énergie du Canada, mènera au cours de la prochaine année l’examen fédéral et les consultations avec les intervenants, notamment les peuples autochtones, et arrêtera les conditions du projet d’ici le 1er septembre 2027, ce qui permettra de lancer les travaux.

1 million de barils par jour : Selon Ottawa, l’oléoduc permettra d’exporter un million de barils de plus par jour vers l’Asie, de créer 140 000 emplois et de générer plus de 20 milliards $ par année pour le PIB. Il contribuerait notamment à réduire la dépendance envers les États-Unis et à diversifier les exportations canadiennes.