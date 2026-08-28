Contretarifs et aides aux entreprises

Cette semaine dans l’actualité politique canadienne

États-Unis, francophonie, Trump, Carney, commerce
Le ministre François-Philippe Champagne avec Evan Solomon, Mélanie Joly et Patty Hajdu dans une usine de bois. Photo: X
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Publié 28/08/2026 par Inès Lombardo

Ce 25 août, des ministres fédéraux ont présenté le plan de riposte canadien dans la guerre commerciale avec les États-Unis: 27,6 milliards $ d’exportations américaines seront taxés par le Canada, pour répondre «dollar pour dollar» et «taux pour taux» aux tarifs américains appliqués le 22 août pour le même total.

Recul canadien : Dès le 27 août, Ottawa a décidé de retirer les poissons et fruits de mer américains de sa liste de produits frappés par les contretarifs canadiens.

Cette décision intervient à la suite des réactions de l’industrie de la pêche, notamment des transformateurs, qui craignent une hausse de leurs coûts, et des producteurs qui redoutaient des représailles américaines.

Le gouvernement Carney dit vouloir éviter des dommages économiques plus importants, tout en maintenant une riposte aux tarifs américains équivalente.

lac Ontario
Joanne Thompson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne sur X.

Aide : Ottawa a aussi débloqué 7,5 milliards $ pour venir en aide aux travailleurs, aux entreprises et aux personnes au chômage affectés par les droits de douane.

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Entreprises:

• Les PME canadiennes qui prouvent être touchées par les droits de douane recevront 1,5 milliard supplémentaires, ainsi que 500 millions via la Banque du Canada pour répondre aux pressions immédiates sur les flux de trésorerie.

• Le nouveau Fonds de diversification reçoit 2 milliards de dollars pour un Canada fort afin d’aider les entreprises à démarrer des projets.

• Assouplissement des critères de la Banque du Canada et du Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane, accompagné d’un nouveau programme pour aider les employeurs à conserver leur main-d’œuvre.

Travailleurs:

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• Mesures temporaires d’assouplissement de l’assurance-emploi pour soutenir les travailleurs et travailleuses touchés par les droits de douane.

• Nouveaux investissements dans la formation en milieu de travail afin d’aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences et à se réorienter.

• Amélioration de Guichet-Emplois.gc.ca et mesures facilitant la transition vers de nouvelles possibilités d’emploi.

Chômeurs:

• Assouplissement temporaire de l’assurance-emploi pour faciliter l’accès au soutien du revenu pour les personnes ayant perdu leur emploi.

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• Investissements dans la formation et la réorientation professionnelle pour faciliter la transition vers de nouvelles occasions d’emploi.

Donald Trump et Mark Carney
Donald Trump et Mark Carney l’an dernier. Photo: Daniel Torok, Maison-Blanche

Joute verbale : Le 27 août, dans une déclaration postée sur X, le premier ministre Carney s’est également montré ferme face à la signature d’un décret par Donald Trump, afin de rebaptiser le lac Ontario «lac d’Amérique».

La veille, le représentant au Commerce américain, Jamieson Greer, avait averti que les États-Unis répliqueraient face aux mesures de rétorsion canadiennes annoncées mardi.

lac Ontario
Mark Carney sur X.

Déclenchement des élections au Québec

Les élections provinciales québécoises ont été déclenchées officiellement le 27 août. La campagne durera 39 jours, jusqu’au scrutin du 5 octobre.

Les cinq principales formations politiques sont désormais en campagne. Les Québécois et les Québécoises devront choisir les 127 députés qui siégeront à l’Assemblée nationale.

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Le Parti québécois de Paul St-Pierre-Plamondon part en avance dans les sondages, après avoir annoncé qu’il ne tiendrait pas de référendum sur l’indépendance du Québec tant que Donald Trump serait président des États-Unis.

La Coalition avenir Québec a remonté tranquillement dans les intentions de vote après un changement de cheffe. Le parti de la première ministre Christine Fréchette est presque à égalité avec le Parti libéral du Québec de Charles Millard.

Suivent en 3e et 4e place, selon les sondages, le Parti conservateur d’Éric Duhaime et Québec solidaire de Ruba Ghazal.

Élections au Québec
Les chefs Ruba Ghazal (Québec solidaire), Paul St-Pierre-Plamondon (Parti québécois), Christine Fréchette (Coalition Avenir Québec), Charles Millard (Parti libéral), Éric Duhaime (Parti conservateur).

De l’aide canadienne après le tremblement de terre en Colombie

Le 26 août, le Canada a annoncé une aide de plus de 2 millions $ pour les opérations de secours d’urgence en Colombie à la suite du tremblement de terre du 10 août.

Aide ciblée : Les fonds serviront notamment à fournir une aide alimentaire, des abris d’urgence, de l’eau et des services d’hygiène, appuyer les opérations de la Croix-Rouge colombienne et la construction de logements temporaires.

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Cette contribution s’ajoute aux 8,5 millions $ déjà accordés par le Canada cette année pour répondre aux besoins humanitaires de la Colombie.

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