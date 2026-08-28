Contretarifs et aides aux entreprises

Ce 25 août, des ministres fédéraux ont présenté le plan de riposte canadien dans la guerre commerciale avec les États-Unis: 27,6 milliards $ d’exportations américaines seront taxés par le Canada, pour répondre «dollar pour dollar» et «taux pour taux» aux tarifs américains appliqués le 22 août pour le même total.

Recul canadien : Dès le 27 août, Ottawa a décidé de retirer les poissons et fruits de mer américains de sa liste de produits frappés par les contretarifs canadiens.

Cette décision intervient à la suite des réactions de l’industrie de la pêche, notamment des transformateurs, qui craignent une hausse de leurs coûts, et des producteurs qui redoutaient des représailles américaines.

Le gouvernement Carney dit vouloir éviter des dommages économiques plus importants, tout en maintenant une riposte aux tarifs américains équivalente.

Aide : Ottawa a aussi débloqué 7,5 milliards $ pour venir en aide aux travailleurs, aux entreprises et aux personnes au chômage affectés par les droits de douane.