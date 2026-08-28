Le lac Ontario: «aujourd’hui et pour toujours»

Grands Lacs
Carte détaillée des Grands Lacs dessinée en 1755. Photo: Jacques-Nicolas Bellin, Wikimedia Commons, domaine public
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Publié 28/08/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Les premiers ministres Mark Carney et Doug Ford affirment que le lac Ontario demeurera le lac Ontario, «aujourd’hui et pour toujours», après la signature, par le président américain Donald Trump, d’un décret qui selon lui change «immédiatement» le nom de ce lac situé à la frontière américano-canadienne en «lac d’Amérique».

«Nous avons un golfe et nous avons un lac. Tout ce qui nous manque encore est un océan», a lancé le président américain en signant le décret, en direct du Bureau ovale de la Maison-Blanche.

Il avait déjà ordonné de changer le nom du «golfe du Mexique» en «golfe d’Amérique».

Le président américain avait affirmé, plus tôt cette semaine, que les États-Unis envisageaient «sérieusement» de remplacer le nom du lac Ontario par «Lake America», disant ne plus s’attendre à faire beaucoup d’affaires avec l’Ontario.

La sortie est survenue quelques jours après l’échec des négociations commerciales entre Ottawa et Washington, et la série d’injures ayant fusé entre Donald Trump et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, au début de cette semaine.

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Trump, lac Ontario
Le président Donald Trump rebaptisant le lac Ontario «Lake America». Photos: captures d’écran d’une vidéo de la Maison-Blanche

Mot wendat

«Le nom du lac Ontario tire son origine du mot wendat “Ontari’io”, qui signifie “le lac est beau, le lac est grand”. Ce nom remonte à plus de 400 ans, bien avant la Confédération canadienne et la Déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique», a réagi le premier ministre du Canada, Mark Carney.

Trump, lac Ontario
Le premier ministre Mark Carney. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Les Européens ont commencé à appeler cette étendue d’eau douce «lac Ontario» au milieu du 17e siècle, et dès 1656, on retrouve ce nom sur des cartes de l’Amérique du Nord, selon l’Encyclopédie canadienne.

«Les Canadiennes et les Canadiens savent aussi qu’il faut appeler les choses par leur nom, et ce lac se nomme Lac Ontario – aujourd’hui et pour toujours», a soutenu Mark Carney dans une publication sur les réseaux sociaux.

Le premier ministre ontarien Doug Ford a fait une déclaration similaire sur les réseaux sociaux, jeudi après-midi.

«C’est le lac Ontario pour les Canadiens et pour le reste du monde. Aujourd’hui et pour toujours», a-t-il écrit.

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Grands Lacs
Les Grands Lacs. Le lac Ontario sépare la province de l’Ontario et l’état de New York.

La gouverneure de New York solidaire

«Je pense que ce n’est que rhétorique», avait pourtant déclaré Doug Ford lors d’une entrevue à CNN, plus tôt cette semaine, à propos du changement de nom du lac Ontario.

Trump, lac Ontario
La gouverneure Kathy Hochul. Photo: Facebook

«Nous l’appellerons toujours le lac Ontario. Point final. Nous sommes fiers de nos grands lacs», avait répondu la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, ce 26 août, alors que ce changement de nom n’était encore qu’une menace de Donald Trump.

«Ils font partie de la fondation de notre pays et nous nous tiendrons debout pour ce que nous avons», avait-elle ajouté.

La gouverneure de l’état de New York, Kathy Hochul, a quant à elle indiqué, jeudi, que «New York ne l’appellera pas ainsi», en faisant référence à l’appellation «lac d’Amérique».

Les Grands Lacs

Les Grands Lacs — Huron, Ontario, Michigan, Érié et Supérieur — forment une chaîne de cinq lacs d’eau douce situés à la frontière du Canada et des État-Unis.

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Le lac Michigan est le seul des Grands Lacs à ne pas être limitrophe du Canada.

Grands Lacs, mine de cuivre
Les Grands Lacs canadiens et américains vus de la Station spatiale internationale. À droite: le lac Ontario. Photo: NASA (prise par l’astronaute Drew Feustel le 3 mai 2018).

Les Grands Lacs contiennent environ un cinquième des réserves mondiales d’eau douce de surface. Le lac Ontario, qui a donné son nom à la province, partage une frontière avec les États américains de New York et de la Pennsylvanie.

Des experts consultés par Le Droit ont fait savoir que sur les cartes américaines, le président Trump dispose d’une marge de manœuvre, mais que du côté canadien de la frontière – et du lac Ontario –, la décision ne changera pratiquement rien.

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