Les premiers ministres Mark Carney et Doug Ford affirment que le lac Ontario demeurera le lac Ontario, «aujourd’hui et pour toujours», après la signature, par le président américain Donald Trump, d’un décret qui selon lui change «immédiatement» le nom de ce lac situé à la frontière américano-canadienne en «lac d’Amérique».

«Nous avons un golfe et nous avons un lac. Tout ce qui nous manque encore est un océan», a lancé le président américain en signant le décret, en direct du Bureau ovale de la Maison-Blanche.

Il avait déjà ordonné de changer le nom du «golfe du Mexique» en «golfe d’Amérique».

Le président américain avait affirmé, plus tôt cette semaine, que les États-Unis envisageaient «sérieusement» de remplacer le nom du lac Ontario par «Lake America», disant ne plus s’attendre à faire beaucoup d’affaires avec l’Ontario.

La sortie est survenue quelques jours après l’échec des négociations commerciales entre Ottawa et Washington, et la série d’injures ayant fusé entre Donald Trump et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, au début de cette semaine.