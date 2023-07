30 projets pour protéger les Grands Lacs

Le gouvernement de l’Ontario vient d’annoncer un investissement de 6 millions $ pour soutenir 30 projets pluriannuels visant à protéger, conserver et restaurer les Grands Lacs.

Ces projets, portés par des groupes communautaires, des organismes sans but lucratif, des offices de protection de la nature, des universités et des communautés autochtones à travers la province. Ils visent à lutter contre les déchets plastiques, les excès d’éléments nutritifs et le sel de voirie qui menacent ces précieux écosystèmes.

Les Grands Lacs, qui comprennent le littoral de l’Ontario et du fleuve Saint-Laurent, sont le plus long ensemble d’eau douce du monde, couvrant une distance impressionnante de 10 000 kilomètres.

Cependant, ces étendues d’eau uniques sont confrontées à des défis environnementaux croissants.

Solutions durables

« Le gouvernement appuie des projets pour améliorer l’eau, réduire la pollution plastique et saline, et favoriser la collaboration avec les agriculteurs et les communautés autochtones », assure le ministre de l’Environnement, David Piccini.