Entre les Grands Lacs et le Saint-Laurent, la nécessité d’unir les efforts

Les riverains des Grands Lacs et du Saint-Laurent, en considérant le golfe, sont répartis sur six provinces canadiennes, huit états américains et des centaines de municipalités.

Difficile pour les habitants de développer un sentiment d’appartenance à un seul et même bassin versant. Le renforcement d’une identité commune entre les villes pourrait faire partie de la solution.

Sur une carte, le bassin versant des Grands Lacs et du Saint-Laurent est un trait d’union géographique qui s’étire du nord de l’Ontario à la côte nord du Québec, en passant par Toronto et Montréal.

Cet enchevêtrement de lignes bleues aux innombrables ramifications représente à lui seul plus de 25% de l’eau douce de la planète et alimente un territoire équivalent à la superficie du Québec tout entier.

L’eau s’écoule à travers les cinq Grands Lacs avant de prendre le chemin du fleuve Saint-Laurent jusqu’au golfe de l’Atlantique.