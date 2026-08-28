Club canadien de Toronto: la saison est lancée!

Plus de 230 personnes ont participé au Cocktail international des chambres de commerce organisé pour une troisième année consécutive par le Club canadien de Toronto.

L’activité de fin d’été, «la transition entre le mode maillot de bain et plage, et le mode école ou travail en costume trois-pièces» selon le président Olivier Poitier, avait lieu dans l’espace de cotravail IQ au 150 rue King Ouest.

«C’est vraiment un événement qui est basé sur le social. Il n’y a pas d’attentes particulières d’un point de vue affaires.» Le seul mot d’ordre était: «parlez à quelqu’un que vous ne connaissez pas»!

L’objectif annoncé était de «faire tomber les frontières entre nos réseaux et multiplier les occasions de rencontres et d’affaires».