Club canadien de Toronto: la saison est lancée!

Plus de 230 personnes ont participé au Cocktail international des chambres de commerce organisé pour une troisième année consécutive par le Club canadien de Toronto.
L’activité de fin d’été, «la transition entre le mode maillot de bain et plage, et le mode école ou travail en costume trois-pièces» selon le président Olivier Poitier, avait lieu dans l’espace de cotravail IQ au 150 rue King Ouest.
«C’est vraiment un événement qui est basé sur le social. Il n’y a pas d’attentes particulières d’un point de vue affaires.» Le seul mot d’ordre était: «parlez à quelqu’un que vous ne connaissez pas»!
L’objectif annoncé était de «faire tomber les frontières entre nos réseaux et multiplier les occasions de rencontres et d’affaires».
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Douze chambres de commerce ou clubs d’affaires ont répondu à l’appel de l’organisme franco-torontois: Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Estonie, Suisse, Communauté hispanique, Île Maurice, Chine, Diaspora globale et OWIT Toronto (Organization of Women in International Trade).
Les conversations des participants ont beaucoup porté sur la guerre commerciale canado-américaine, chacun exprimant une forte inquiétude sur les perspectives économiques des prochains mois, et certains rapportant déjà des conséquences négatives observables dans leur communauté.
Natalia Kusendova-Bashta
Le premier déjeuner-causerie de la saison du Club canadien est programmé le mercredi 16 septembre au National Club, rue Bay. La ministre ontarienne Natalia Kusendova-Bashta (Affaires francophones et Soins de longue durée) est la conférencière invitée.
«Cette rencontre permettra d’échanger sur les priorités du gouvernement, les enjeux auxquels fait face notre communauté et les perspectives qui se dessinent pour les prochaines années», fait-on valoir.
Sommet francophone
En novembre, les 17 et 18, encore au National Club, le Club canadien tient son deuxième Sommet francophone de la finance et de l’investissement. La première édition a réuni plus de 350 participants qui ont assisté à 24 conférences et tables rondes avec 70 intervenants.
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«Conférences, panels, rencontres d’affaires, discussions stratégiques et réseautage permettront de créer des connexions entre celles et ceux qui participent au développement économique de la francophonie.»
«Le Sommet grandit», indique le directeur général Alexis Maquin. «Son ambition aussi: faire de Toronto un véritable point de rencontre de la francophonie économique.»
Kim Thúy
Le jeudi 3 décembre, toujours au National Club, le Club canadien reçoit Kim Thúy, l’une des voix les plus reconnues de la littérature et de la francophonie canadienne.
«Autrice, conférencière, entrepreneure et formidable raconteuse d’histoires, Kim Thúy viendra partager son parcours et échanger avec une nouvelle génération de jeunes francophones.»
Une rencontre qui parlera de transmission, d’identité, de parcours et de cette francophonie qui se construit aussi entre les générations.
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Depuis 40 ans
Le Club canadien de Toronto a célébré son 40e anniversaire à l’automne 2025. L’adhésion individuelle coûte 90$ pour l’année, ce qui donne droit à des tarifs réduits sur les activités.
Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.
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