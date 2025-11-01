Place aux jeunes à la première édition du Sommet francophone de la finance

Et de un pour le Sommet francophone de la finance et de l’investissement (SFFI) qui s’est tenu au centre Vantage Venues du centre-ville le 28 et le 29 octobre, à l’initiative du Club canadien de Toronto. Le Collège Boréal, principal partenaire de l’événement, en profitait pour fêter ses 30 ans.

Le Sommet a attiré plus de 350 participants, 70 panélistes et experts offrant quelque 24 conférences et ateliers axés sur des thèmes tels que l’investissement durable, l’innovation fintech, l’entrepreneuriat, la cryptomonnaie et la littératie financière, pour ne citer que ceux-là. Le tout 100% en français.

«L’idée d’organiser un tel sommet provient d’un constat fait par la communauté, celui du manque d’accès à la littératie financière. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas organiser un sommet dans ce sens», confie à l-express.ca Alexis Maquin, directeur général du Club canadien de Toronto et tête de proue de cet événement.

Place aux jeunes

Les jeunes ont occupé une place de choix pendant ce sommet, notamment lors de la première journée, marquée par plusieurs conférences et ateliers pensés pour eux, à l’image de la conférence intitulée Enseigner l’argent: comment outiller les jeunes pour demain? animée par Alexis Maquin avec la panéliste Fayza Abdallaoui, fondatrice de Prosperities Inc.

«Personnellement, je n’avais pas accès à la littératie financière quand j’étais jeune. On a donc voulu donner accès à ces informations à des jeunes en secondaire, en postsecondaire et aux écoles lors d’une rencontre avec la francophonie. On a créé la première journée de ce sommet sur cette base-là», souligne Alexis Maquin.