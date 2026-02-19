Le Club canadien de Toronto garde le cap

Olivier Poitier, président du Club canadien de Toronto. Photo: Photagonist.ca
Publié 19/02/2026 par Anna Vigne

Vitalité et croissance, telles ont été les lignes directrices pour le Club canadien de Toronto au cours des douze derniers mois, selon ce qu’on a entendu ce mardi 17 février lors de l’assemblée générale annuelle du Club, tenue en ligne, à laquelle ont participé une cinquantaine de personnes.

À cette occasion, le conseil d’administration a réaffirmé son cap: devenir le lieu de prédilection du réseautage francophone à Toronto et rassembler la communauté au complet à travers divers événements, notamment des déjeuners-causeries.

Cette année 2026 marque les 40 ans du Club, crée en 1986. Un évènement a célébré cet anniversaire cet automne, rassemblant 188 participants, le gratin de la communauté francophone à Toronto.

Gala 40 ans club canadien de Toronto
Des membres et invités du Club canadien de Toronto au gala du 40e anniversaire le 20 novembre, au Design Exchange de la rue Bay.

Cocktails, déjeuners, sommet, galas

Olivier Poitier, l’actuel président, a présenté les principales réalisations récentes du Club: nouveaux tarifs étudiants, multiplication des cocktails et déjeuners-conférences (cinq au total), la soirée réseautage de fin août ayant attiré près de 200 participants.

Le Club a aussi organisé, pour la première fois, un sommet de deux jours sur la finance et l’investissement, les 28 et 29 octobre. Plus de 300 participants ont assisté à ses 24 conférences, 8 cliniques de littératie financière et 14 moments de réseautage.

Enfin, M. Poitier n’a pas manqué de souligner le succès de la 8e édition du gala RelèveON visant à mettre en valeur de jeunes talents. L’évènement a promu 72 candidats, dont 72% de femmes.

Les lauréats des prix RelèveON 2025: Sandhya Mylabathula (Coup de coeur), Charles Anifowose (Entrepreneur), Yasmine Zemni (Leader étudiante), Laurence Dutil-Ricard (Professionnelle), Georges S. Nana (Leader inclusif), Reina Skaff (Cadre). Photos: Photagonist.ca

Quatre objectifs

Les dirigeants du Club canadien ont rappelé leurs quatre objectifs principaux pour les années à venir: accroître la notoriété du Club, développer les sources de financement, dynamiser les services aux membres, renforcer le leadership francophone de demain.

Afin de remplir ses objectifs, l’organisation s’est appuyée sur le maintien des sous-comités sur la gouvernance, l’innovation et l’équité-diversité-inclusion.

Club canadien, Sommet
Un panel de discussion au sommet sur la finance et l’investissement.

Gouvernance

Le comité de sélection a recommandé la réélection des administrateurs sortants Olivier Poitier, Eunice Boué et Joe Tamko, de même que l’ajout au CA de Kristin Gable et Iris Mihilla. Les autres membres poursuivant leur mandat sont: Régis Joseph, Joëlle Lavoie, Anthony Lourson, Loïc Essono, Ronan LeGuern, Gilles Marchildon.

