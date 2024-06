Olivier Poitier élu à la présidence du Club canadien de Toronto

Olivier Poitier a été élu à la présidence du Club canadien de Toronto (CCTO) pour la saison 2024-25. Il est co-fondateur de Upcare, une entreprise spécialisée dans la fourniture, la mise en oeuvre et le support clinique de technologies médicales dans le domaine des neurosciences. Originaire de France, il est établi à Toronto depuis 10 ans.

Olivier Poitier succède à Geneviève Grenier, présidente du Conseil scolaire MonAvenir et vice-présidente de l’Association des banquiers canadiens, qui reste membre du conseil d’administration du Club.

Le vote des administrateurs élus lors de l’assemblée annuelle du 14 février a été tenu le 21 mai, mais annoncé ce 11 juin. Le nouveau comité exécutif entre en fonction immédiatement.

Culture d’affaires

«Ensemble, avec notre nouveau comité exécutif», a dit le nouveau président, «nous travaillerons avec détermination et passion pour renforcer les liens au sein de notre communauté et promouvoir notre culture franco-canadienne dans le domaine des affaires et au sein des sphères académiques, culturelles et gouvernementales.»

Le CCTO a été fondé en 1986, par un groupe de leaders de la francophonie torontoise, pour offrir une tribune mensuelle à des conférenciers intéressés aux grands défis contemporains. Il organise aussi quelques activités de réseautage.

Depuis sept ans, son événement annuel phare est le gala RelèveON récompensant de jeunes entrepreneurs, cadres et professionnels. Pendant la pandémie, il a contribué à mettre sur pied la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario.