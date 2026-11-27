Après la culotte intelligente et la simulation numérique, c’est autour de l’IA appliquée à la construction de remporter le prix du jury de la douzième édition de l’Entrepreneur Challenge 2026 de l’AAGEF, qui a eu lieu le 25 novembre à l’amphithéâtre du campus Glendon à Toronto.

Quotograph, c’est le nom de l’entreprise derrière le projet qui a séduit les trois membres du jury. Fondée en 2023 par Taj Brah, cette jeune entreprise technologique a créé une solution numérique capable d’exploiter les images des caméras déjà installées dans les chantiers de construction dans le but de produire des rapports sur l’état d’avancement des travaux, sur les risques et sur certains problèmes liés aux normes de sécurité, et ce grâce à l’inévitable IA.

Un choix cornélien

Il fallait avoir le nez creux pour départager les trois candidats dont les idées débordaient autant que les ambitions.

«Ce sont trois excellents projets très méritants qui touchent à trois secteurs complètement différents. C’est pour cela que les délibérations ont été longues, et je peux vous dire que ça s’est joué à pas grand-chose», confie à l-express.ca Thomas Chanzy, membre du jury.

À en croire cet expert en entrepreneuriat, le critère qui a fait pencher la balance réside dans le potentiel à long terme du concept de Quotograph, lequel était plus évident que chez les deux autres prétendants.