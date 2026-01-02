Le Centre for Social Innovation de Toronto réduit la voilure et se réinvente

Centre for Social Innovation
L'entrée du CSI rue Spadina. Photos: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca
Publié 02/01/2026 par Charles-Antoine Rouyer

L’année 2026 s’annonce sous le signe du renouveau pour le Centre for Social Innovation (CSI) de Toronto. Confronté à la crise immobilière, l’organisme vient de vendre son site iconique de l’Annex au 720 rue Bathurst pour éviter la faillite. Il consolide son fonctionnement dans son dernier et unique édifice à présent, au 192 avenue Spadina.

«Pour que le CSI et sa communauté puissent survivre, nous devions changer, sous peine de subir le sort de nombreuses autres communautés immobilières à vocation sociale vers l’insolvabilité», constate la PDG Tonya Surman.

Le CSI se positionne comme un pôle d’échanges et un carrefour («hub») en entrepreneuriat social depuis plus de vingt ans. Le CSI loue des espaces de bureaux et de cotravail à des organismes à vocation sociale ou écologique.

Centre for Social Innovation
Le Centre for Social Innovation au 192 avenue Spadina.

Se recentrer pour survivre

L’organisme est forcé de réduire la voilure pour éviter de couler après avoir essuyé trois grosses tempêtes: les confinements de la pandémie, la hausse des taux hypothécaires et les employés qui boudent le retour au bureau et préfèrent le télétravail.

En 2020, le CSI avait en effet connu une première cure d’amaigrissement forcée pendant la pandémie. Il avait dû se défaire de deux autres lieux, l’un à Regent Park à Toronto et l’autre à New York.

Centre for Social Innovation
Un espace de cotravail au CSI Spadina.

Synergie en entrepreneuriat social

L’idée du CSI a germé en 2003, explique Tonya Surman, l’une des co-fondatrices, «lorsqu’une poignée d’entrepreneurs sociaux visionnaires se sont réunis pour résoudre ce que nous appelions le “problème des photocopieurs”.»

Centre for Social Innovation
Tonya Surman. Photo: courtoisie

Autrement dit, pourquoi ne pas mutualiser les équipements de bureau et créer une synergie entre organismes à vocation sociale et écologique sous un même toit?

Ce Centre pour l’innovation sociale ouvre en juin 2004 dans 5 000 pieds carrés au 215 avenue Spadina. «Il s’agissait de l’un des tout premiers espaces de cotravail au monde», note Tonya Surman. «Le modèle a fonctionné.»

Des organismes francophones membres

L’organisme franco-torontois Point ancrage jeunesse (PAJ) semble satisfait d’y avoir emménagé en février 2025. «Le CSI est un espace inspirant qui favorise l’innovation sociale, la collaboration et le sentiment d’appartenance au sein de l’écosystème communautaire et entrepreneurial», résume la PDG Edwige Ngom.

Centre for Social Innovation
La cuisine principale et espaces de co-travail au Centre for Social Innovation.

Le CSI apporte à PAJ «l’accès à un carrefour dynamique d’organisations engagées, des opportunités de réseautage significatives et un environnement propice au partage de pratiques et au développement organisationnel», précise Edwige Ngom.

Impact ON, une entreprise sociale franco-ontarienne, a récemment quitté le CSI pour voler de ses propres ailes, mais reste attachée au lieu.

«Notre déménagement s’est fait dans un contexte de forte croissance», explique Nathan Brunellière, coordinatrice marketing et communications. «Impact ON souhaitait alors disposer d’un bureau à son nom, capable d’accueillir une équipe grandissante et de répondre à de nouveaux besoins organisationnels.»

«Le CSI demeure un partenaire de choix pour notre organisation. Nous partageons pleinement sa mission et ses valeurs, c’est d’ailleurs pourquoi nous avons choisi d’y tenir notre cocktail de fin d’année, le 10 décembre dernier, afin de souligner l’importance de ce lien et de la communauté du CSI», ajoute Nathan Brunellière.

Le nouveau siège social d’Impact ON demeure à deux pas du CSI, au 460 rue Richmond Ouest, près de l’avenue Spadina.

Centre for Social Innovation
L’une des deux cuisines communes et espaces de cotravail du CSI.

Innovation en finance sociale

Le CSI a également innové pour acquérir son premier édifice, le 720 rue Bathurst, en émettant 2 millions $ d’obligations communautaires. «Le CSI a inventé les obligations communautaires en 2010, comme moyen de transformer le capital social d’un organisme à but non lucratif en capital financier», résume le CSI.

Un organisme émet directement des titres d’emprunt que le grand public peut acheter pour soutenir la vocation sociale et percevoir un intérêt.

En 2014, le CSI a utilisé ce même instrument financier pour recueillir 4,3 millions $ auprès de 227 investisseurs et acquérir le CSI Spadina. En 2025, après la vente de l’immeuble du 720 Bathurst et pour consolider ses emprunts, le CSI a lancé une nouvelle émission d’obligations rapportant jusqu’à 6%.

Centre for Social Innovation
Des bureaux individuels au CSI.

Renouveau en 2026?

Le CSI recentre à présent ses activités dans les 64 000 pieds carrés sur cinq étages du 192, avenue Spadina, avec bureaux et espaces de cotravail pour ses 600 organismes à vocation sociale, ainsi que sept salles de réunion et trois espaces pour événements.

«Nous considérons cela comme un renouveau», résume Tonya Surman, qui fait contre mauvaise fortune bon cœur et reste optimiste. «Le CSI continue de grandir, de s’adapter et d’avoir un impact positif sur nos concitoyens et notre planète.»

«Le CSI va passer du cotravail à la co-création. C’est en quelque sorte notre nouvelle orientation stratégique. Nous allons vraiment nous concentrer sur comment nous pouvons favoriser les collaborations dont le monde a besoin.»

Centre for Social Innovation
Le CSI Annex au 720 rue Bathurst qui vient d’être vendu. Photo: courtoisie

