Le Centre for Social Innovation de Toronto réduit la voilure et se réinvente

L’année 2026 s’annonce sous le signe du renouveau pour le Centre for Social Innovation (CSI) de Toronto. Confronté à la crise immobilière, l’organisme vient de vendre son site iconique de l’Annex au 720 rue Bathurst pour éviter la faillite. Il consolide son fonctionnement dans son dernier et unique édifice à présent, au 192 avenue Spadina.

«Pour que le CSI et sa communauté puissent survivre, nous devions changer, sous peine de subir le sort de nombreuses autres communautés immobilières à vocation sociale vers l’insolvabilité», constate la PDG Tonya Surman.

Le CSI se positionne comme un pôle d’échanges et un carrefour («hub») en entrepreneuriat social depuis plus de vingt ans. Le CSI loue des espaces de bureaux et de cotravail à des organismes à vocation sociale ou écologique.

Se recentrer pour survivre

L’organisme est forcé de réduire la voilure pour éviter de couler après avoir essuyé trois grosses tempêtes: les confinements de la pandémie, la hausse des taux hypothécaires et les employés qui boudent le retour au bureau et préfèrent le télétravail.

En 2020, le CSI avait en effet connu une première cure d’amaigrissement forcée pendant la pandémie. Il avait dû se défaire de deux autres lieux, l’un à Regent Park à Toronto et l’autre à New York.