Les entreprises franco-ontariennes traînent les pieds pour adopter l’IA, du moins d’une manière structurée et intégrée à leurs processus. C’est ce qui ressort, en partie, de la première journée du second Sommet de la finance et de l’investissement chapeauté par le Club canadien de Toronto du 17 à 18 novembre, au National Club.

«Je fais des affaires également avec l’Europe et je peux vous dire que les entreprises francophones en Ontario ont un retard concernant l’adoption de l’IA, comparées aux entreprises du Vieux Continent. On a donc un gros retard à rattraper ici», confie à l-express.ca Olivier Poitier, président du Club canadien de Toronto.

L’entrepreneur n’hésite pas à parler d’un «fossé» concernant certains secteurs, comme la santé et «certains aspects des affaires», tout en portant le chapeau à l’esprit conservateur de la société canadienne:

«Ceci est dû au fait que le Canada est un pays conservateur en ce qui concerne la finance, la prise de risque et l’innovation, Ça a été rappelé par plusieurs panélistes aujourd’hui. Il faut donc arriver à se réinventer et à sortir des sentiers battus, et c’est pour cela qu’on organise ce genre d’évènement où l’IA prend une place prédominante.»

Les entreprises ontariennes sous la moyenne nationale

Il faut dire que, globalement, les récents chiffres de Statistique Canada à ce sujet abondent dans ce sens.