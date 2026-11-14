L’IA pourrait réhumaniser les services publics!

Penser les services publics de demain, tel est le thème de la journée-conférence organisée le 12 novembre dans les locaux de l’Université de l’Ontario français (UOF) par YULCOM Technologies et la Société économique de l’Ontario (SÉO). Or, qui dit demain, dit IA.

Plus que cela, il ne s’agit plus de savoir si l’IA va faire son entrée dans les administrations publiques, mais de prédire comment elle va le faire. D’où l’intérêt de telles discussions.

1 milliard $ dans le budget fédéral

«Le moment est d’autant plus opportun de tenir cette table ronde aujourd’hui que le gouvernement du Canada a récemment publié sa stratégie sur l’IA», indique Normand Labrie, recteur de l’UOF. «Une stratégie nationale qui se veut exhaustive en apportant notamment la question de l’IA dans la formation universitaire, mais qui passe sous silence celle de l’IA dans les services publics.»

Toutefois, le recteur rend à César ce qui est à César en rappelant que le budget fédéral 2026, rendu public le 5 novembre dernier, prévoit une enveloppe de 1 milliard $ sur cinq ans pour accompagner la transformation de l’offre des services publics via l’IA.

Moins de paperasse, plus de poignées de main

Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, l’une des conclusions majeures partagées par les panélistes réside dans le fait que l’IA pourrait permettre plus de liens humains dans les services publics, comme l’explique Hossni Zaouali, PDG de ConnectED Labs et conférencier à l’Université de Stanford: