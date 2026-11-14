L’IA pourrait réhumaniser les services publics!

IA et services publics
Discussion sur l'introduction de l'IA dans les services publics à l'UOF. Le modérateur Jean-Louis Roy et les panélistes Gordana Maric (Deloitte Canada), Youmani Jérôme Lankoandé (YULCOM Technologies), Siméon Michel (FARI Belgique), Hosni Zaouali (ConnectED Labs). Photos: Soufiane Chakkouche, l-express.ca
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Publié 14/11/2026 par Soufiane Chakkouche

Penser les services publics de demain, tel est le thème de la journée-conférence organisée le 12 novembre dans les locaux de l’Université de l’Ontario français (UOF) par YULCOM Technologies et la Société économique de l’Ontario (SÉO). Or, qui dit demain, dit IA.

Plus que cela, il ne s’agit plus de savoir si l’IA va faire son entrée dans les administrations publiques, mais de prédire comment elle va le faire. D’où l’intérêt de telles discussions.

1 milliard $ dans le budget fédéral

«Le moment est d’autant plus opportun de tenir cette table ronde aujourd’hui que le gouvernement du Canada a récemment publié sa stratégie sur l’IA», indique Normand Labrie, recteur de l’UOF. «Une stratégie nationale qui se veut exhaustive en apportant notamment la question de l’IA dans la formation universitaire, mais qui passe sous silence celle de l’IA dans les services publics.»

Toutefois, le recteur rend à César ce qui est à César en rappelant que le budget fédéral 2026, rendu public le 5 novembre dernier, prévoit une enveloppe de 1 milliard $ sur cinq ans pour accompagner la transformation de l’offre des services publics via l’IA.

Université de l'Ontario français, UOF
Normand Labrie. Photo: archives l-express.ca

Moins de paperasse, plus de poignées de main

Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, l’une des conclusions majeures partagées par les panélistes réside dans le fait que l’IA pourrait permettre plus de liens humains dans les services publics, comme l’explique Hossni Zaouali, PDG de ConnectED Labs et conférencier à l’Université de Stanford:

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«Cela peut paraître paradoxal, mais l’IA peut développer les relations humaines», dit-il. «Car si on l’utilise pour augmenter la productivité des services publics, cela va libérer plus de temps aux agents humains pour aider et/ou pour interagir avec la société civile.»

Plus que cela, le conférencier prédit plus de recrutement humain grâce à l’IA. «Le gouvernement va donc être obligé de recruter plus de monde pour interagir avec les citoyens, car l’IA peut remplacer beaucoup de tâches, mais elle ne remplacera jamais la poignée de main», souligne-t-il.

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Hossni Zaouali.

Encore faut-il ne pas perdre le citoyen en chemin

Par ailleurs, dans les scénarios les plus optimistes, l’IA pourrait même permettre à faire participer l’administré au cadre décisionnel le concernant.

«Pour les administrations, l’IA est une opportunité de se rapprocher ou du moins de pouvoir illustrer plus facilement les décisions qu’ils prennent envers les citoyens, voire de faire participer ces derniers au processus décisionnel», précise à l-express.ca Siméon Michel, chercheur et développeur en chef au sein de l’Institut de l’intelligence artificielle au service du bien commun (FARI), en Belgique.

Néanmoins, on peut également imaginer le scénario contraire où l’IA est utilisée sans transparence et où les décisions sont imposées sans être justifiées. «Tout va dépendre de la volonté politique», ajoute le chercheur.

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Siméon Michel.

Une IA souveraine 

Cette «révolution» administrative n’est toutefois pas sans risque si l’outil technologique derrière elle n’est guère de production locale, car qui contrôlera l’IA contrôlera les administrations.

«Il nous faut notre propre IA au Canada, car, comme on dit en Afrique, lorsque vous dormez sur la natte d’autrui, vous dormez à terre, puisqu’à tout moment il peut retirer sa natte», image Youmani Jérôme Lankoandé, PDG de YULCOM Technologies. «C’est donc plus prudent pour le Canada de soutenir le développement d’IA ici.»

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Youmani Jérôme Lankoandé.

Même son de cloche du côté de Housni Zaouali: «Il nous faut une IA souveraine, c’est-à-dire qui n’est pas détenue par les États-Unis ou par la Chine. Il nous faut une IA open source canadienne qui arrive à être efficiente et efficace en prenant en considération toutes les spécificités de notre société.»

Siméon Michel met également en garde contre les risques liés à l’utilisation de modèles privés dont les infrastructures sont situées à l’étranger. Les données des Canadiens pourraient fuiter. Selon lui, les modèles open source, hébergés au Canada, représentent l’une des solutions permettant de conserver la maîtrise des données nationales.

Et si l’IA se retournait contre nous!

L’autre danger qui guette cette transformation, du moins dans les esprits les plus sceptiques, est l’hypothétique de l’émergence d’une IA autonome. En effet, rien ne garantit qu’à trop faire confiance à une technologie en lui déléguant trop de pouvoir, cette dernière ne se retournerait pas contre le délégateur.

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auditoire
Une quarantaine de personnes a suivi la table ronde avec intérêt.

L’incident survenu en avril dernier chez la firme américaine PocketOS, qui fournit des logiciels de gestion aux sociétés de location de voitures, en est la preuve en avance sur son temps.

En effet, un agent de programmation IA fonctionnant avec le modèle Claude Opus 4.6 avait décidé, de son propre chef, sans requête humaine préalable, de résoudre un problème technique en supprimant une base de données de production.

Neuf secondes lui avaient suffi pour effacer trois mois de réservations et de nouvelles inscriptions. La question est donc plus que légitime à ce stade.

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