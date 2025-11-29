Entrepreneur Challenge 2025 : l’IA gagne contre l’IA

Suqaba remporte les deux prix

Les membres organisateurs, le jury et les candidats de l'Entrepreneur Challenge 2025, au collège universitaire Glendon. Photos: Julie Merceur, l-express.ca
Publié 29/11/2025 par Julie Merceur

Clément Vella, co-fondateur de Suqaba — un logiciel de simulation aidant les ingénieurs à concevoir leurs produits — a remporté la onzième édition de l’Entrepreneur Challenge. Organisée par l’Association des diplômés de grandes écoles françaises en Ontario (AAGEF), la compétition s’est déroulée ce mercredi 26 novembre au campus Glendon de l’Université York.

Le jeune entrepreneur a remporté les prix du jury et du public grâce à sa «simulation IA qualifiée et informée», face à deux autres jeunes entreprises également basées sur l’intelligence artificielle.

Cette place centrale accordée à l’IA dans le concours illustre un mouvement plus global dans le monde de l’entrepreneuriat et de l’investissement, que le magazine Forbes qualifie de nouvelle «ruée vers l’or».

Les candidats

Le gagnant est un Français, formé à l’ENS Paris-Saclay. Son produit, encore en développement, vise à offrir une simulation fiable, certifiée et rapide, réduisant les erreurs récurrentes pour les ingénieurs. Il utilise ce qu’il appelle l’IA informée-qualitativement.

Dans un excellent anglais et avec des termes techniques, il a su séduire le public et le jury avec un logiciel présenté comme un véritable soulagement pour les ingénieurs.

Clément Vella, co-fondateur de Suqaba et ses deux trophées.

Face à lui se trouvait Lilia Djait-Paulien, une Canadienne ayant étudié à Paris Dauphine, représentante de Tyce. Cette start-up propose un outil d’IA qui permet de chercher, analyser et rédiger automatiquement des documents, automatisant la gestion documentaire d’une entreprise de construction et améliorant vitesse et performance.

Lilia Djait-Paulien, représentante et co-fondatrice de Tyce.

Le troisième candidat était Dan Connerty, ancien joueur professionnel de baseball et fondateur de NTangible. Il s’agit d’une solution basée sur l’IA qui évalue la capacité des joueurs à performer sous pression pour prédire leurs performances, en s’appuyant sur des théories psychologiques.

Dan Connerty présentant son entreprise.

Les jurys

Les membres du jury étaient: Alexandra Kapelos-Peters, fondatrice de Cansulta; Jean André Le, vice-président de RBC GAM; et Guillaume Rachline, VP Finance chez Walmart Canada.

Guillaume Rachline, Jean André Le et Alexandra Kapelos-Peters.

À la clé: des contacts

Chaque année, l’AAGEF organise cette compétition pour valoriser l’entrepreneuriat et la collaboration France-Canada. Des dizaines de candidats présentent leurs produits, mais seuls trois finalistes sont sélectionnés.

Lors de la soirée, ces trois jeunes entrepreneurs présentent leurs produits et répondent aux questions avant le vote, qui attribue les deux prix (du public et du jury). Ainsi, le ou les gagnants reçoivent également des cadeaux et un chèque.

Cependant, ce n’est pas le prix matériel qui motive les candidats, mais la possibilité de montrer leur création à un public d’investisseurs et d’experts.

Comme le confie Clément Vella, «le fait de participer, c’est déjà gagner. Ça ouvre des opportunités, on apprend à pitcher et on gagne en expérience.»

C’était la première fois qu’il présentait son produit à un public aussi large. La soirée s’est terminée par un moment de réseautage, permettant aux participants de créer des contacts dans le milieu franco-canadien de l’entrepreneuriat.

Réseautage à Glendon après la compétition.

L’atout de la francophonie

La compétition a accueilli de prestigieux intervenants, tels que Bertrand Pous, consul général de France à Toronto, qui a souligné l’avantage qu’est l’expertise française sur le marché canadien.

Le député Stéphane Sarrazin, adjoint parlementaire du ministre associé aux Petites entreprises de l’Ontario, a valorisé la francophonie comme un atout pour développer et fortifier l’économie, notamment face aux tarifs protectionnistes des États-Unis.

L’AAGEF réunit aujourd’hui plus de 3 000 alumni.

Le public scannant le QR code pour voter.

100 milliards $ pour l’IA

Selon Forbes «les investissements mondiaux en capital-risque dans les start-ups spécialisées dans l’IA ont atteint des niveaux sans précédent l’année dernière, dépassant les 100 milliards $, soit une augmentation de plus de 80% par rapport aux 55,6 milliards $ investis en 2023».

De plus, un rapport PitchBook montre que les jeunes pousses IA ont reçu 57,9 % du capital-risque mondial au premier trimestre de 2025, contre environ 28% à la même période en 2024. En Amérique du Nord, ce chiffre atteint 70%.

Le gouvernement canadien se vante de disposer de l’un des meilleurs écosystèmes IA au monde, avec un ministre (Evan Solomon) dédié à l’Intelligence artificielle et l’Innovation numérique.

