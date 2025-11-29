Entrepreneur Challenge 2025 : l’IA gagne contre l’IA

Clément Vella, co-fondateur de Suqaba — un logiciel de simulation aidant les ingénieurs à concevoir leurs produits — a remporté la onzième édition de l’Entrepreneur Challenge. Organisée par l’Association des diplômés de grandes écoles françaises en Ontario (AAGEF), la compétition s’est déroulée ce mercredi 26 novembre au campus Glendon de l’Université York.

Le jeune entrepreneur a remporté les prix du jury et du public grâce à sa «simulation IA qualifiée et informée», face à deux autres jeunes entreprises également basées sur l’intelligence artificielle.

Cette place centrale accordée à l’IA dans le concours illustre un mouvement plus global dans le monde de l’entrepreneuriat et de l’investissement, que le magazine Forbes qualifie de nouvelle «ruée vers l’or».

Les candidats

Le gagnant est un Français, formé à l’ENS Paris-Saclay. Son produit, encore en développement, vise à offrir une simulation fiable, certifiée et rapide, réduisant les erreurs récurrentes pour les ingénieurs. Il utilise ce qu’il appelle l’IA informée-qualitativement.

Dans un excellent anglais et avec des termes techniques, il a su séduire le public et le jury avec un logiciel présenté comme un véritable soulagement pour les ingénieurs.