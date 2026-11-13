Le Canada au sommet de la Francophonie à Phnom Penh

Le 20e Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui se tient dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh, du 14 au 16 novembre, attire tous les membres pour participer bien sûr aux discussions sur le réinvestissement dans la paix et surtout pour entériner l’élection au poste de Secrétaire général dont le mandat arrive à terme.

De toute évidence, la stabilité, la coopération et le développement sont au cœur des échanges. Comment se positionne le Canada pour ce sommet?

Dans les faits, tout l’événement se déroule du 13 au 17 novembre avec en prélude, le Village de la Francophonie organisé du 13 au 17 novembre 2026 au jardin de Wat Botum Watey à Phnom Penh.

Conférences, salons et tractations

La 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) est prévue le 14 novembre au Sokha Phnom Penh Hotel.

FrancoTech 2026, le salon international de l’innovation francophone, est prévue du 14 au 16 novembre au Koh Pich Exhibition and Convention Center.