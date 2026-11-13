Le Canada au sommet de la Francophonie à Phnom Penh

20e sommet de la francophonie
L'entrée du Village de la francophonie créé pour le 20e sommet de l'OIF à Phnom Penh. Photos: OIF
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Publié 13/11/2026 par Alain Claude Ngouem

Le 20e Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui se tient dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh, du 14 au 16 novembre, attire tous les membres pour participer bien sûr aux discussions sur le réinvestissement dans la paix et surtout pour entériner l’élection au poste de Secrétaire général dont le mandat arrive à terme.

De toute évidence, la stabilité, la coopération et le développement sont au cœur des échanges. Comment se positionne le Canada pour ce sommet?

Dans les faits, tout l’événement se déroule du 13 au 17 novembre avec en prélude, le Village de la Francophonie organisé du 13 au 17 novembre 2026 au jardin de Wat Botum Watey à Phnom Penh.

Conférences, salons et tractations

La 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) est prévue le 14 novembre au Sokha Phnom Penh Hotel.

FrancoTech 2026, le salon international de l’innovation francophone, est prévue du 14 au 16 novembre au Koh Pich Exhibition and Convention Center.

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Les rencontres des Entrepreneurs francophones (REF 2026) sont organisées les 14 et 15 novembre par l’Alliance des Patronats francophones (APF) en partenariat avec la Chambre de commerce du Cambodge.

Le Forum d’affaires France-Cambodge est prévu les 16 et 17 novembre par la Chambre de commerce et d’industrie France-Cambodge (CCIFC).

20e sommet de la francophonie
Le logo du sommet à l’entrée du Village de la francophonie à Phnom Penh.

Le thème central du sommet est certes «Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable», mais plusieurs autres enjeux stratégiques y sont aux rendez-vous.

En principe, le Sommet réunira les chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage autour des grands enjeux de la coopération internationale, du multilatéralisme et du développement durable.

Il permettra de renforcer les liens entre les 90 États et gouvernements membres et de mettre en lumière le rôle croissant du Cambodge au sein de la communauté francophone.

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Plusieurs accords bilatéraux seront signés, tandis que des échanges culturels mettront en valeur la richesse linguistique et patrimoniale du Royaume cambodgien.

3000 délégués

Le 20e Sommet à Phnom Penh s’apprête donc à accueillir un nombre exceptionnel de représentants. Parmi les délégations attendues, 79 pays et gouvernements ont officiellement confirmé leur participation au Sommet. Parmi les Chefs d’État et de gouvernement, plus de 20 grands dirigeants mondiaux (présidents et premiers ministres) feront le déplacement en personne.

Au total, l’événement rassemblera plus de 3000 délégués, entrepreneurs et investisseurs ouvrant aux opportunités d’affaires.

Le pays hôte, le Cambodge, accueille le Sommet pour la toute première fois. Mené par le premier ministre Hun Manet, le Cambodge entend mettre en avant ses liens historiques avec l’OIF et mobiliser environ 20 000 personnels de sécurité pour encadrer les délégations.

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Des drapeaux de pays membres de l’OIF.
Cambodge
Un tableau du spectacle d’ouverture du Village francophone de Phnom Penh en marge du 20e sommet de l’OIF.

Après les sessions officielles, un circuit culturel est prévu à Siem Réap pour faire découvrir le site d’Angkor aux délégués. Plusieurs autres événements institutionnels, économiques et culturels parallèles y sont prévus.

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Le continent africain et l’Europe marquent une forte présence stratégique déjà notable. Ils sont naturellement membres de plein droit. En fait, les délégations de grandes nations francophones historiques d’Europe comme la France, la Belgique ou la Suisse et de dizaines d’États africains participent activement aux décisions politiques et économiques.

Conflit Rwanda-RDC

La présence de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda est marquante. Les présidents Félix Tshisekedi (RDC) et Paul Kagame (Rwanda) sont attendus à Phnom Penh. Leur présence suscite une grande attention politique, notamment dans le cadre d’une course serrée pour la direction de l’OIF, où la secrétaire générale sortante, Louise Mushikiwabo (Rwanda), fait face à une vive opposition de la RDC pour un troisième mandat.

L’élection au poste de secrétaire général pour le mandat de 2027 à 2030 se déroule précisément le 16 novembre à Phnom Penh. Les quatre candidats en lice pour le poste de Secrétaire général de l’OIF sont: Coumba Ba (diplomate mauritanienne), Dacian Cioloș (Roumanie), Juliana Amato Lumumba (ancienne ministre de la Culture de la RDC et fille de Patrice Lumumba) et Louise Mushikiwabo (la secrétaire générale en poste depuis 2019, ancienne ministre rwandaise).

Cette élection cristallise des tensions géopolitiques majeures, une réforme historique du mode de gouvernance et une interrogation sur le poids politique et démographique de l’institution dans un monde en crise.

En effet, la crise géopolitique entre la RDC et le Rwanda présente un duel diplomatique au sommet entre la Rwandaise Louise Mushikiwabo et la Congolaise Juliana Amato Lumumba. Cette rivalité reflète le conflit armé dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) et les accusations de soutien de Kigali à la rébellion du M23.

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Pour cela, la RDC, qui est le premier pays francophone au monde avec environ 115 millions d’habitants, menace de se retirer de l’OIF en cas de réélection de Mme Mushikiwabo. Un départ de la RDC s’ajouterait aux récents retraits du Burkina Faso, du Mali et du Niger, privant l’organisation d’un bassin démographique d’environ 200 millions de personnes.

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La secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, avec le premier ministre du Cambodge, Hun Manet.

Mark Carney et Louise Arbour

Le Canada et les délégations provinciales y participent avec des enjeux diplomatiques intracanadiens et une vision projetée vers 2028.

Pour le gouvernement fédéral, le Canada déploie une approche de transition. Le 15 novembre, le pays sera représenté par la gouverneure générale Louise Arbour, tandis que le premier ministre Mark Carney prendra le relais le 16 novembre en marge de sa tournée asiatique.

Mark Carney intègre le Cambodge dans une tournée internationale de neuf jours (incluant l’Irlande, les Philippines et la Chine) visant à diversifier les alliances commerciales du Canada. Accompagné de la ministre des Affaires étrangères Anita Anand et de la gouverneure générale Louise Arbour, il souhaite promouvoir l’autonomie stratégique du Canada, défendre la découvrabilité du français à l’ère de l’intelligence artificielle et préparer le prochain sommet de 2028 qui se tiendra dans la région d’Ottawa-Gatineau.

L’Ontario et le Québec

Pour l’Ontario, qui participe dans la délégation du Canada comme membre observateur de l’OIF, une importante délégation d’une quarantaine de Franco-Ontariens, incluant des leaders communautaires, fonctionnaires et chefs d’entreprise, assiste au Sommet et aux événements de la Rencontre des entrepreneurs francophones (REF2026).

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Pour le Québec, le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le ministre des Relations internationales, Dieudonné Ella Oyono, mènent une mission importante axée sur la promotion et la protection de la langue française.

Membre à part entière de l’OIF depuis 1971, le Québec entend défendre la langue française, promouvoir ses intérêts économiques auprès des marchés francophones et affirmer sa voix sur la scène internationale.

Ce sera aussi la première rencontre officielle en personne entre le premier ministre du Canada, Mark Carney, et le premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, mettant ainsi fin à plusieurs semaines d’impasse diplomatique entre Ottawa et Québec depuis l’élection du gouvernement péquiste le 5 octobre.

Le Canada marque une présence de premier plan à ce 20e Sommet de la Francophonie à Phnom Penh. Longtemps deuxième plus grand contributeur financier de l’OIF après la France, Ottawa prend désormais la place du premier financier de l’organisation et déploie une délégation de très haut niveau pour cet événement charnière en Asie du Sud-Est.

OIF
L’OIF compte 53 membres, 5 membres associés et 32 membres observateurs.

Le prochain sommet à Ottawa

Le positionnement et les actions du Canada s’articulent autour de plusieurs priorités stratégiques.

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Entre autres, le Canada est officiellement désigné lors de ce sommet comme le prochain pays hôte du 21e Sommet de la Francophonie, qui se tiendra en 2028 à Ottawa et Gatineau.

Le Canada renforce ses liens bilatéraux avec le Cambodge par la signature d’accords d’échanges universitaires, de bourses provinciales et de projets de recherche conjoints. Des artistes d’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba participent également au Village de la Francophonie.

Le Canada se positionne aussi face à l’élection du Secrétaire général en affichant à la fois sa neutralité et son choix réservé. À l’approche du vote pour désigner le prochain dirigeant de l’OIF parmi les quatre candidats en lice, Ottawa a indiqué vouloir observer une stricte neutralité afin de ne pas compromettre l’organisation du sommet de 2028 au Canada.

De son côté, le cabinet de M. St-Pierre Plamondon a précisé que Québec n’avait pas encore arrêté son choix, souhaitant une personnalité capable d’unifier l’organisation et réceptive aux priorités québécoises, tandis que l’opposition officielle à Québec invite les deux premiers ministres à coordonner leurs positions lors du sommet.

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