Florence Ngenzebuhoro à la direction générale de la FGA

FGA, Florence Ngenzebuhoro
Florence Ngenzebuhoro.
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Publié 28/10/2026 par l-express.ca

La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) vient de nommer Florence Ngenzebuhoro à titre de directrice générale.

PDG du Centre francophone du Grand Toronto de 2017 à 2024, Florence Ngenzebuhoro siège au conseil d’administration du nouveau Conseil de planification des services de santé en français de l’Ontario.

«Cette arrivée marque une nouvelle étape dans l’évolution de la FGA», indique l’organisation. Elle s’inscrit dans sa volonté de «renforcer son rôle de représentation, de mobilisation et de développement économique» auprès des entrepreneurs et des entreprises francophones de l’Ontario.

«Dans un contexte économique marqué par les incertitudes commerciales, les défis de compétitivité, les enjeux de main-d’oeuvre et la nécessité de diversifier les marchés, la FGA connecte les entreprises francophones aux ressources, aux partenaires et aux occasions d’affaires dont elles ont besoin pour progresser.»

Enjeux francophones

Selon la FGA, Florence Ngenzebuhoro «se distingue par son leadership, sa vision stratégique et sa capacité à mobiliser des partenaires autour de projets d’envergure».

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Elle a fondé son cabinet de conseil en stratégie et transformation des organisations, FN Stratégies, qui accompagne des organismes locaux, provinciaux, nationaux et internationaux.

La FGA l’a choisie pour porter sa mission de «faire pleinement reconnaître et valoriser la francophonie économique comme un levier de prospérité, d’innovation et de développement pour l’Ontario et le Canada».

Elle possède une connaissance approfondie des enjeux franco-ontariens, des mécanismes de financement et des relations institutionnelles.

Son leadership et son engagement envers la francophonie ont été salués par de nombreuses distinctions comme l’Ordre de l’Ontario (2024), le Prix Boréal Inclusion (2023) et l’Ordre de la Pléiade (2020). Elle a également été reconnue parmi les 100 femmes noires les plus influentes au Canada en 2019.

Défis et ambitions

Elle succède à Jean-Claude Camus, DG depuis deux ans, à qui le conseil d’administration de la FGA a exprimé sa «sincère reconnaissance pour son implication et sa contribution à l’évolution de l’organisation».

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Pour José Mafra, président de la FGA depuis cinq mois, «nous pouvons nous appuyer sur des acquis solides pour aller encore plus loin».

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je prends la direction générale de la FGA, en m’appuyant sur le travail accompli et les excellentes bases établies au fil des dernières années», a commenté Florence Ngenzebuhoro.

«Mon parcours, tant à la tête d’organisations francophones que comme entrepreneure, m’a permis de mesurer concrètement les défis auxquels font face nos entreprises: accéder au financement, bâtir des réseaux solides et conquérir de nouveaux marchés. Je sais aussi à quel point les bonnes connexions et les partenariats peuvent faire la différence.»

Chambre de commerce

Créée à la fin de 2020 par le Club canadien de Toronto et une douzaine de chambres de commerces et d’organismes de la francophonie économique de l’Ontario, la FGA compte aujourd’hui plus de 5000 membres.

Au-delà de l’accompagnement des entreprises, l’organisme dit vouloir continuer à affirmer «sa place d’interlocuteur stratégique auprès des décideurs économiques et institutionnels».

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