Florence Ngenzebuhoro à la direction générale de la FGA

La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) vient de nommer Florence Ngenzebuhoro à titre de directrice générale.

PDG du Centre francophone du Grand Toronto de 2017 à 2024, Florence Ngenzebuhoro siège au conseil d’administration du nouveau Conseil de planification des services de santé en français de l’Ontario.

«Cette arrivée marque une nouvelle étape dans l’évolution de la FGA», indique l’organisation. Elle s’inscrit dans sa volonté de «renforcer son rôle de représentation, de mobilisation et de développement économique» auprès des entrepreneurs et des entreprises francophones de l’Ontario.

«Dans un contexte économique marqué par les incertitudes commerciales, les défis de compétitivité, les enjeux de main-d’oeuvre et la nécessité de diversifier les marchés, la FGA connecte les entreprises francophones aux ressources, aux partenaires et aux occasions d’affaires dont elles ont besoin pour progresser.»

Enjeux francophones

Selon la FGA, Florence Ngenzebuhoro «se distingue par son leadership, sa vision stratégique et sa capacité à mobiliser des partenaires autour de projets d’envergure».