José Mafra nouveau président de la FGA

FGA, Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario
Le nouveau CA de la FGA: Marc Despatie, Luc de Thermonville, Olivier Poitier, Dominic Mailloux, Karima-Catherine Goundiam, Jean-Claude Camus, Catherine Goueth, Cathy Modesto, Joel Lauzon et le président José Mafra.
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Publié 04/06/2026 par l-express.ca

La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) vient de nommer José Mafra à la présidence de son nouveau conseil d’administration 2026-2027.

Dominic Mailloux, président depuis la création de la FGA, ancien président du Club canadien de Toronto, a choisi de passer le relais après cinq ans.

«Je suis fier du chemin parcouru», a-t-il dit. «Je considère que nous avons franchi des étapes déterminantes pour le développement de notre organisation. Nous avons bâti des bases solides, renforcé notre crédibilité auprès des décideurs et partenaires, et créé un réseau d’affaires dynamique au service des entrepreneurs francophones et bilingues de l’Ontario.»

Expertise internationale

«Le parcours entrepreneurial de José Mafra, son expérience internationale et sa connaissance des enjeux liés à la croissance des entreprises, au développement des talents et à l’ouverture de nouveaux marchés seront des atouts précieux pour la prochaine étape du développement de la FGA.»

José Mafra cumule plus de 30 ans d’expertise internationale dans les secteurs de l’hôtellerie, des produits de consommation et du développement des affaires en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord.

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Fondateur de Mafra Business Consulting, il accompagne les organisations dans leur croissance, leur transformation et le développement de partenariats stratégiques. Il est également à la tête de Mafra Talents et de la Global Hotel Management School (GHMS), deux initiatives visant à répondre aux enjeux de main-d’oeuvre et de développement des compétences.

Créer des occasions d’affaires

«C’est avec beaucoup de fierté et un grand sens des responsabilités que j’assume la présidence de la FGA», commente-t-il.

«Dans un contexte où les entreprises doivent continuellement s’adapter, innover et saisir de nouvelles occasions de croissance, notre rôle sera plus que jamais de les accompagner, de favoriser leur accès aux marchés, de renforcer leur compétitivité et de créer des occasions d’affaires porteuses.»

«Je suis convaincu que la force de notre communauté entrepreneuriale, combinée à la collaboration, au développement du capital humain et au renforcement de notre écosystème d’affaires, contribuera au rayonnement économique de la francophonie ontarienne, ici comme à l’international.»

Le nouveau conseil d’administration

Le conseil d’administration 2026–2027 de la FGA comprend aussi:

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• Luc de Thermonville, vice-président (renouvellement), de la Ottawa Black Business Alliance.

• Mark Kelly, vice-président (nouvelle nomination), de KB Media Corp.

• Olivier Poitier, trésorier (nouvelle nomination), l’actuel président du Club canadien de Toronto, chez UpCare dans le secteur de la technologie médicale.

• Marc Despatie, secrétaire (nouvelle nomination), chef des communications au Collège Boréal.

• Catherine Goueth, (renouvellement), de l’Union des cultivateurs franco-ontariens.

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• Karima-Catherine Goundiam, (nouvelle nomination), de B2BeeMatch.

• Joel Lauzon, (renouvellement), de l’Association francophone des municipalités de l’Ontario.

• Cathy Modesto, (nouvelle nomination, de la Société économique de l’Ontario.

• Pascale de Montigny Gauthier, (renouvellement), du Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale.

• Clément Panzavolta, (renouvellement), d’Impact ON.

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• Éric Génier, membre observateur, de TFO.

• Dominic Mailloux, président sortant, de GardaWorld.

5 000 membres

Forte de plus de 5 000 membres, la FGA poursuit sa mission de catalyseur économique en accompagnant les entrepreneurs dans leur croissance et en facilitant leur accès à de nouveaux marchés, au Canada comme à l’international.

L’organisation priorise l’expansion des marchés et l’exportation, l’accès au financement, les services d’accompagnement aux entrepreneurs, le développement des compétences, le maillage stratégique et la représentation des intérêts de la communauté d’affaires francophone.

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