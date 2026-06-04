José Mafra nouveau président de la FGA

La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) vient de nommer José Mafra à la présidence de son nouveau conseil d’administration 2026-2027.

Dominic Mailloux, président depuis la création de la FGA, ancien président du Club canadien de Toronto, a choisi de passer le relais après cinq ans.

«Je suis fier du chemin parcouru», a-t-il dit. «Je considère que nous avons franchi des étapes déterminantes pour le développement de notre organisation. Nous avons bâti des bases solides, renforcé notre crédibilité auprès des décideurs et partenaires, et créé un réseau d’affaires dynamique au service des entrepreneurs francophones et bilingues de l’Ontario.»

Expertise internationale

«Le parcours entrepreneurial de José Mafra, son expérience internationale et sa connaissance des enjeux liés à la croissance des entreprises, au développement des talents et à l’ouverture de nouveaux marchés seront des atouts précieux pour la prochaine étape du développement de la FGA.»

José Mafra cumule plus de 30 ans d’expertise internationale dans les secteurs de l’hôtellerie, des produits de consommation et du développement des affaires en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord.