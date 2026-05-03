Oeufs et chaussures à l’honneur aux Prix du commerce Ontario–Québec

Prix du commerce Ontario-Québec
Les lauréats Kevin Laviolette et Romy Belzile-Maguire, avec les représentants de la FGA, du CPQ et des gouvernements de l'Ontario et du Québec. Photos: FGA
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Publié 03/05/2026 par l-express.ca

Les entreprises Ferme Avicole Laviolette Inc. (Ontario) et Maguire (Québec) ont remporté le Prix du commerce Ontario–Québec 2026 lors du Forum franco-ontarien des affaires, le 30 avril, à Ottawa.

Remis conjointement par le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA), ce prix met en valeur chaque année des entreprises qui «contribuent activement à la vitalité de la francophonie économique et au renforcement des liens commerciaux entre l’Ontario et le Québec».

Saint-Isidore et Montréal

Ferme Avicole Laviolette Inc. est une entreprise familiale francophone établie à Saint-Isidore, dans l’Est ontarien, active depuis les années 1970 dans la production, le classement et la distribution d’oeufs.

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Le lauréat ontarien Kevin Laviolette, au centre, avec le député Stéphane Sarrazin, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires francophones, et Dominic Mailloux, président de la FGA.

«Présente en Ontario et au Québec», rapporte le jury, «elle illustre concrètement le dynamisme des échanges économiques interprovinciaux, tout en s’appuyant sur un modèle de production locale solidement ancré dans la francophonie».

C’est la deuxième fois que la Ferme Avicole Laviolette remporte ce prix: elle était l’entreprise lauréate en 2022.

Maguire est une marque montréalaise fondée en 2017 qui conçoit des chaussures et accessoires en cuir alliant qualité, accessibilité et production responsable.

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Présente en ligne et en boutique au Québec, en Ontario et à l’international, elle s’appuie sur un modèle intégré pour assurer durabilité et contrôle de la qualité. «Son développement en Ontario, devenu un marché clé, témoigne de sa capacité à faire rayonner une identité francophone forte au coeur de sa croissance.»

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La lauréate québécoise Romy Belzile-Maguire avec Michelle LLambías Meunier, PDG du CPQ.

Vitalité économique

«Les entreprises francophones contribuent de manière significative à la vitalité économique du Québec et du Canada», indique Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ. «En renforçant les liens d’affaires entre le Québec et l’Ontario, elles participent activement à bâtir une économie plus forte, plus connectée et plus résiliente.»

Pour Dominic Mailloux, président de la FGA, «les lauréats de cette édition illustrent non seulement leur capacité à croître et à innover, mais aussi à créer des partenariats durables qui profitent à l’ensemble de l’économie canadienne».

La ministre ontarienne des Affaires francophones, Caroline Mulroney, et son homologue québécois Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable de la Francophonie canadienne, se sont dits fiers d’appuyer la quatrième édition de ce prix et de «mettre en valeur la contribution de l’entrepreneuriat francophone à la prospérité économique du pays».

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