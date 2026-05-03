Oeufs et chaussures à l’honneur aux Prix du commerce Ontario–Québec

Les entreprises Ferme Avicole Laviolette Inc. (Ontario) et Maguire (Québec) ont remporté le Prix du commerce Ontario–Québec 2026 lors du Forum franco-ontarien des affaires, le 30 avril, à Ottawa.

Remis conjointement par le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA), ce prix met en valeur chaque année des entreprises qui «contribuent activement à la vitalité de la francophonie économique et au renforcement des liens commerciaux entre l’Ontario et le Québec».

Saint-Isidore et Montréal

Ferme Avicole Laviolette Inc. est une entreprise familiale francophone établie à Saint-Isidore, dans l’Est ontarien, active depuis les années 1970 dans la production, le classement et la distribution d’oeufs.

«Présente en Ontario et au Québec», rapporte le jury, «elle illustre concrètement le dynamisme des échanges économiques interprovinciaux, tout en s’appuyant sur un modèle de production locale solidement ancré dans la francophonie».

C’est la deuxième fois que la Ferme Avicole Laviolette remporte ce prix: elle était l’entreprise lauréate en 2022.

Maguire est une marque montréalaise fondée en 2017 qui conçoit des chaussures et accessoires en cuir alliant qualité, accessibilité et production responsable.