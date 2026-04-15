4e Forum franco-ontarien des affaires à Ottawa le 30 avril

Dans un contexte où les entreprises canadiennes cherchent à renforcer leur croissance et à accéder à de nouveaux marchés, la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) réunira les acteurs clés de la francophonie économique le 30 avril à la Galerie d’art d’Ottawa, à l’occasion de la 4e édition du Forum franco-ontarien des affaires.

Alors que le gouvernement de l’Ontario a récemment annoncé 100 millions $ additionnels pour soutenir l’accès à de nouveaux marchés et accroître la résilience commerciale des entreprises, le Forum se positionne comme un espace stratégique pour maximiser ces opportunités et accélérer les échanges économiques.

Diversification

Cette année, le commerce interprovincial et la diversification des marchés seront au coeur des discussions, avec comme objectifs d’identifier les freins existants, de faciliter les échanges, d’identifier des solutions concrètes, et de faire émerger des recommandations structurantes pour soutenir la croissance des entreprises francophones.

«Dans un contexte où les entreprises doivent diversifier leurs marchés et renforcer leur résilience, il est essentiel de créer les conditions qui facilitent les échanges économiques à travers le pays», fait valoir le président de la FGA, Dominic Mailloux.

«Le Forum franco-ontarien des affaires est bien plus qu’un événement. Il s’impose comme un espace de réflexions et d’action collective pour faire avancer la francophonie économique. Au-delà des discussions, notre ambition est de faire émerger des solutions concrètes qui faciliteront les échanges et soutiendront la croissance de nos entreprises. En rassemblant entrepreneurs, décideurs et partenaires autour des grands enjeux de développement, nous souhaitons participer activement à structurer l’avenir de la francophonie économique au Canada.»