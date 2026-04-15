4e Forum franco-ontarien des affaires à Ottawa le 30 avril

FGA, Forum franco-ontarien des affaires
Réseautage au Forum franco-ontarien des affaires l'an dernier à Sudbury. Photo: FGA sur Facebook
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Publié 15/04/2026 par l-express.ca

Dans un contexte où les entreprises canadiennes cherchent à renforcer leur croissance et à accéder à de nouveaux marchés, la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) réunira les acteurs clés de la francophonie économique le 30 avril à la Galerie d’art d’Ottawa, à l’occasion de la 4e édition du Forum franco-ontarien des affaires.

Alors que le gouvernement de l’Ontario a récemment annoncé 100 millions $ additionnels pour soutenir l’accès à de nouveaux marchés et accroître la résilience commerciale des entreprises, le Forum se positionne comme un espace stratégique pour maximiser ces opportunités et accélérer les échanges économiques.

Diversification

Cette année, le commerce interprovincial et la diversification des marchés seront au coeur des discussions, avec comme objectifs d’identifier les freins existants, de faciliter les échanges, d’identifier des solutions concrètes, et de faire émerger des recommandations structurantes pour soutenir la croissance des entreprises francophones.

Dominic Mailloux, Club canadien
Dominic Mailloux.

«Dans un contexte où les entreprises doivent diversifier leurs marchés et renforcer leur résilience, il est essentiel de créer les conditions qui facilitent les échanges économiques à travers le pays», fait valoir le président de la FGA, Dominic Mailloux.

«Le Forum franco-ontarien des affaires est bien plus qu’un événement. Il s’impose comme un espace de réflexions et d’action collective pour faire avancer la francophonie économique. Au-delà des discussions, notre ambition est de faire émerger des solutions concrètes qui faciliteront les échanges et soutiendront la croissance de nos entreprises. En rassemblant entrepreneurs, décideurs et partenaires autour des grands enjeux de développement, nous souhaitons participer activement à structurer l’avenir de la francophonie économique au Canada.»

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Plus de 150 entrepreneurs, dirigeants, décideurs publics et experts sont attendus pour cette journée d’échanges, de maillage et de réflexion.

Opportunités d’affaires

Le Forum vise notamment à:

• échanger sur la diversification des marchés comme priorité stratégique pour les entreprises;

• stimuler les opportunités d’affaires et les collaborations concrètes;

• mettre en lumière le leadership entrepreneurial francophone;

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• renforcer les liens entre entrepreneurs, investisseurs et décideurs;

• positionner la francophonie comme moteur économique au Canada.

FGA, Forum franco-ontarien des affaires
Sarah Bouchkhi.

Animée par Sarah Bouchkhi, consultante spécialisée en transformation numérique et fondatrice de Procoms, la journée proposera une série de conférences, panels et présentations éclair autour des grands enjeux économiques actuels.

Les discussions porteront notamment sur:

• la diversification des marchés;

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• les transformations du secteur du transport;

• la finance et l’investissement.

Stratégies

La journée s’ouvrira avec les allocutions de Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones et présidente du Conseil du Trésor de l’Ontario, ainsi que de Mark Sutcliffe, maire d’Ottawa, et de Marie-France Lalonde, députée fédérale d’Orléans.

FGA, Forum franco-ontarien des affaires
Bernard Lord.

La conférence d’ouverture sera prononcée par Bernard Lord, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick et chef de la direction de Medavie, qui abordera les stratégies nécessaires pour innover et bâtir la croissance de demain dans un contexte économique en mutation.

Plusieurs panels réuniront également des leaders économiques et experts issus d’organisations de premier plan, dont la Chambre de commerce du Canada, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), Bombardier, Glencore, la BDC, le Conseil du patronat du Québec (CPQ), Québec International et plusieurs acteurs majeurs du secteur des transports (VIA Rail, Porter Airline, Alto, MET – Aéroport métropolitain de Montréal).

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Réseautage

Le Forum mettra un accent particulier sur le réseautage et le maillage d’affaires, notamment à travers l’activité Connexion Express, une séance structurée conçue pour générer des rencontres stratégiques.

La journée se conclura par un cocktail de réseautage marquant le 5e anniversaire de la FGA, ainsi que la remise du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie, soulignant les PME ontariennes et québécoises qui contribuent activement aux échanges interprovinciaux.

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