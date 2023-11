Méritez-vous un Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie?

«La communauté francophone et bilingue diversifiée de l’Ontario est un puissant pilier, représentant plus de 900 000 travailleurs», indique Vic Fedeli, le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce.

«Notre gouvernement soutiendra toujours l’expansion et la croissance de nos entreprises francophones, tout en s’efforçant de renforcer nos liens économiques avec le Québec.»

Les entreprises francophones représentent près de 20% du PIB du Canada.

L’atout francophone

Unique en son genre, cette récompense valorise et fait rayonner les entreprises qui mettent l’atout francophone au coeur de leurs stratégies d’exportation et de développement.

«Le Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie reconnaît et honore les efforts des entreprises francophones qui renforcent les liens entre le Québec et l’Ontario», déclare Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones et du Conseil du Trésor de l’Ontario.