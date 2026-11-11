Études sur les francophonies: des programmes à relancer et réinventer

Sciences humaines et francophonies
Malgré la disparition de programmes sur l’histoire et la culture francophonie en situation minoritaire, le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l’Université d’Ottawa et l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques de l’Université de Moncton sont bien actifs. Photo: Andréanne Joly
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Publié 11/11/2026 par Andréanne Joly

Des programmes universitaires liés aux minorités linguistiques canadiennes ont disparu au cours des dernières années. Les inscriptions ont baissé, mais pas l’intérêt pour ces questions, selon des observateurs. Mieux promouvoir les cultures régionales et réinventer les programmes pourraient donner un nouveau souffle à des disciplines vitales pour les francophonies canadiennes.

Au printemps 2026, l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard annonçait l’abolition de sa mineure en études acadiennes, soulignant que le dernier diplôme avait été remis en 2017.

Dans la foulée de sa mise sous tutelle et de la restructuration de 2021, l’Université Laurentienne de Sudbury a supprimé les programmes d’histoire franco-ontarienne et le programme d’études françaises. La situation a également entraîné la disparition du programme de folklore de l’Université de Sudbury. En Nouvelle-Écosse, la majeure en études acadiennes de l’Université Sainte-Anne est suspendue.

Quatre chercheurs expriment leurs inquiétudes pour la vitalité des collectivités francophones.

Départs à la retraite

À l’Université d’Ottawa, l’enseignement de la littérature franco-ontarienne a été au ralenti en raison de départs à la retraite, constatent les professeurs François-Olivier Dorais et Jimmy Thibeault, qui observent la scène depuis le Saguenay et la baie Sainte-Marie, respectivement.

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Francois-Olivier Dorais.

«Il n’y a pas très longtemps encore, il y avait toute une équipe de professeurs qui était dédiée à ce champ-là», fait valoir François-Olivier Dorais, professeur agrégé au Département des sciences humaines et sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi et spécialisé dans l’histoire culturelle et intellectuelle de l’Amérique francophone. Il s’inquiète de la situation dans laquelle sont plongées les sciences humaines.

Le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l’Université d’Ottawa et l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques de l’Université de Moncton sont encore actifs. Par contre, les programmes qui mènent à ce champ d’études sont maintenant moins nombreux.

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Des disciplines peu valorisées

Pourtant, Jimmy Thibeault, professeur de littérature à l’Université Sainte-Anne et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et francophone de 2013 à 2023, ne pense pas que la population étudiante rejette la culture. «C’est juste qu’on ne la valorise pas assez», estime-t-il.

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Jimmy Thibeault.

D’abord, les élèves n’y sont pas particulièrement exposés au secondaire. En enseignant aux étudiants en éducation qui font une majeure en français, il a constaté qu’ils et elles ne connaissaient que le début et la fin du récit d’Évangéline (soit à la déportation et les retrouvailles); parfois la Sagouine. Au cours de leurs études universitaires, découvrir Georgette LeBlanc et Guy Arsenault leur permet de se reconnaître davantage dans leur poésie.

Ses collègues ont fait le même constat: l’appétit nait souvent sur les bancs de l’université. «Les étudiants sont réceptifs, dit Jimmy Thibeault. Ils découvrent une profondeur qu’on ne retrouve pas dans le discours économique, politique.»

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Il croit que les administrations universitaires sont soumises à des pressions politiques et budgétaires qui font perdre de vue l’utilité des programmes culturels. «Je pense que les préoccupations sont tellement entrepreneuriales dans le discours contemporain en général, que tous les aspects culturels, tant que ça ne vient pas toucher l’économie, on ne s’en préoccupe pas.»

Un manque de vision ou des pressions politiques?

Le sociologue et professeur à la retraite Simon Laflamme, témoin direct de la crise financière de l’Université Laurentienne, ne mâche pas ses mots face à la fermeture de départements, sous prétexte d’inscriptions insuffisantes. À ses yeux, les dommages sont terribles. Les administrations coupent l’exposition et la réflexion autour de la littérature et de l’histoire francophones.

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Simon Laflamme.

Il plaide que ces disciplines, «abstraites», sont fondamentales pour l’évolution du savoir. Cependant, elles sont fragiles face au «discours mercantile de certains administrateurs», dit-il.

«Les bons administrateurs ne déterminent pas la qualité d’un programme ou la pertinence d’un programme strictement par le nombre d’inscriptions», insiste-t-il.

L’historien François-Oliver Dorais observe l’offre de programmes et se dit préoccupé. «Quelque part, faire mourir des programmes en littérature franco-ontarienne ou en études acadiennes, c’est participer à la disparition de ces communautés-là.»

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Adapter les programmes aux nouvelles connaissances

Clint Bruce, professeur spécialiste d’études francophones à l’Université Sainte-Anne, observe un intérêt fort pour les études acadiennes – dans la population étudiante, à tout le moins.

Les besoins ne diminuent pas, croit-il. Ils évoluent. D’ailleurs, à l’université francophone de la Nouvelle-Écosse, un groupe de professeurs et professeures travaille à la relance de la majeure en études acadiennes, inactive depuis plus de 10 ans. Le programme, conçu il y a plus de 30 ans, a besoin d’être rafraîchi, plaide Clint Bruce.

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Clint Bruce.

«Ça avait été fait à une autre époque, quand les départements étaient faits différemment, explique Jimmy Thibeault. On est en train de le moderniser, disons comme ça, pour le rendre un peu plus réaliste et faisable.»

Ces programmes monodisciplinaires étaient importants à leur fondation, croit Simon Laflamme. Les connaissances ont cependant changé. Il faut maintenant aborder l’Ontario français ou l’Acadie par le biais d’un ensemble de disciplines, croit-il. «Il y a peu de phénomènes qui existent strictement par le fait d’une discipline ou qui ne peut être compris simplement par une seule discipline.»

Il y a lieu, par exemple, d’intégrer le folklore ou l’ethnologie à d’autres disciplines plutôt que d’offrir des programmes consacrés, croient Simon Laflamme et Jimmy Thibeault.

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Plusieurs universités ont d’ailleurs emprunté la voie de l’interdisciplinarité afin de préconiser une lecture élargie des enjeux humains.

• En 2014, l’Université de Hearst, dans le Nord de l’Ontario, a remplacé ses programmes d’histoire et de sociologie par un programme interdisciplinaire de sciences humaines et sociales.

• La Laurentienne a créé un programme d’études interdisciplinaires en 2016, qui comprend encore des cours d’histoire et de littérature – mais pas spécifiquement francophone.

• L’Université de Saint-Boniface, au Manitoba, propose aussi une maîtrise interdisciplinaire en études canadiennes.

• L’Université Sainte-Anne offre un programme de maîtrise en cultures et espaces francophones depuis 2017.

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acadiens
La statue d’Évangéline à Grand Pré, Nouvelle-Écosse. Photo: Dr Wilson, Wikimedia Commons

Autrefois construits principalement autour des mythes fondateurs – Évangéline et le conte oral, précise Jimmy Thibeault –, les cours de littérature de Sainte-Anne faisaient peu de place à la modernité. Aujourd’hui, il y a soif de mise en contexte. Évangéline, après tout, s’inscrit dans un discours acadien, mais aussi canadien-français et nord-américain du 19e siècle.

«De faire éclater ces frontières géographiques-là, ça attire beaucoup les étudiants.»

Son collègue Clint Bruce estime que l’essor de la culture locale, par le tourisme, l’évènementiel ou les nouveaux médias, a ravivé l’intérêt pour les disciplines plus identitaires.

Travailler, acheter… et penser

François-Olivier Dorais ne croit pas que la jeunesse a pour seul horizon la consommation ou l’achat d’une maison. Cette préoccupation est légitime, dit-il, mais les humains, êtres de culture, ont aussi besoin de penser au-delà de leurs conditions matérielles.

Jimmy Thibeault le rejoint: «Qu’est-ce qu’on veut comme société? Est-ce qu’on veut être des disciples de Twitter ou de TikTok, aller travailler et puis c’est tout? C’est une option, mais est-ce que, comme société, on veut [plutôt] reposer sur certaines valeurs?»

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Sur le plan humain, il voit la nécessité du maintien d’une culture francophone. «On ne peut pas le faire juste en valorisant l’entrepreneuriat francophone. Il faut quand même que ça repose sur des bases sociales. Je pense. C’est peut-être naïf de ma part.»

«Mais comment est-ce qu’on vend ça à une société qui trouve que c’est inutile?», se demande-t-il.

Auteurs

  • À titre de journaliste et de rédactrice, Andréanne Joly couvre les communautés francophones de l'Ontario et du Canada depuis 25 ans. Elle collabore notamment avec Francopresse, Le Voyageur de Sudbury et L'Express de Toronto. Elle travaille principalement à des dossiers liés à l'histoire, à la culture et au tourisme.

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  • Le média d’information numérique au service de la francophonie canadienne, qui travaille de concert avec les journaux membres de Réseau.Presse. L’Initiative de journalisme local (IJL) est un programme financé par le gouvernement du Canada.

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