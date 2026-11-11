Études sur les francophonies: des programmes à relancer et réinventer

Des programmes universitaires liés aux minorités linguistiques canadiennes ont disparu au cours des dernières années. Les inscriptions ont baissé, mais pas l’intérêt pour ces questions, selon des observateurs. Mieux promouvoir les cultures régionales et réinventer les programmes pourraient donner un nouveau souffle à des disciplines vitales pour les francophonies canadiennes.

Au printemps 2026, l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard annonçait l’abolition de sa mineure en études acadiennes, soulignant que le dernier diplôme avait été remis en 2017.

Dans la foulée de sa mise sous tutelle et de la restructuration de 2021, l’Université Laurentienne de Sudbury a supprimé les programmes d’histoire franco-ontarienne et le programme d’études françaises. La situation a également entraîné la disparition du programme de folklore de l’Université de Sudbury. En Nouvelle-Écosse, la majeure en études acadiennes de l’Université Sainte-Anne est suspendue.

Quatre chercheurs expriment leurs inquiétudes pour la vitalité des collectivités francophones.

Départs à la retraite

À l’Université d’Ottawa, l’enseignement de la littérature franco-ontarienne a été au ralenti en raison de départs à la retraite, constatent les professeurs François-Olivier Dorais et Jimmy Thibeault, qui observent la scène depuis le Saguenay et la baie Sainte-Marie, respectivement.