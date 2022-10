Nouvelle identité pour le Centre de recherche en civilisation canadienne-française

«Nous avons donc décidé d’opter pour un nom plus inclusif qui saura rejoindre tout le monde», déclare Lucie Hotte, qui croit que cette nouvelle image permettra une meilleure compréhension du Centre et de sa mission dans la francophonie canadienne.

Le nouveau logo se veut une représentation des trois secteurs d’activités: la recherche, les archives et les publications. Les guillemets français font référence à la langue et au dialogue à l‘image de l’importance de la collaboration entre les différents acteurs en francophonie.

«Le logo est attrayant et captivant. Il permettra d’attirer les gens sur nos publications et nos communiqués de presse. On veut que les jeunes se souviennent de nous à travers ces signes topographiques. Pour nous, cette nouvelle image est une réelle plus-value», ajoute madame Hotte.

«SOS Montfort», un combat toujours d’actualité

Dans le cadre de sa programmation annuelle, le CRCCF a présenté, les 22 et 23 septembre, un colloque sous le thème «Le “moment Montfort” dans la francophonie canadienne, 25 ans plus tard» afin de revenir sur l’impact de cette crise dans la consolidation des droits des communautés francophones en Ontario.

«La lutte pour l’hôpital Montfort est un combat important qui s’inscrit dans l’histoire des communautés franco-ontariennes. Au cours des dernières années, ces mouvements de contestation n’ont cessé de croitre. Cette thématique tombe à pic vu que la défense des droits linguistiques est toujours d’actualité», explique Lucie Hotte.