L’autobiographie de Paul-François Sylvestre remarquée à l’Université d’Ottawa

Notre collaborateur Paul-François Sylvestre a raconté son parcours d’écrivain, éditeur, critique littéraire et militant LGBT dans Lys, trillium et arc-en-ciel: doublement minoritaire, autobiographie parue aux Presses de l’Université d’Ottawa (PUO).

Le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes (CRCCF) l’a invité cette semaine à répondre aux questions du journaliste Sébastien Pierroz (Le Droit).

Depuis les années 1980, Paul-François Sylvestre verse régulièrement ses archives au CRCCF de l’Université d’Ottawa, dont il est deux fois diplômé (philosophie et récréologie).

Exposition de documents

Lors de la rencontre tenue le 7 octobre, le CRCCF a exposé des documents, livres, photos et trophées extraits du fonds d’archives de Paul-François Sylvestre, et a tenu une réception pour plusieurs dizaines de personnes.

Les PUO étaient sur place pour vendre l’autobiographie et l’auteur a signé un exemplaire pour la sénatrice Lucie Moncion, à qui il doit la préface de Lys, trillium et arc-en-ciel: doublement minoritaire.