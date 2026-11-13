Le Programme d’immigration dans les communautés rurales devient permanent

Cette semaine sur la scène politique fédérale

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Sudbury, la porte du Nord de l'Ontario, est une des régions ciblées par le Programme d'immigration dans les communautés rurales.
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Publié 13/11/2026 par Inès Lombardo

La ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté canadienne (IRCC), Lena Metledge Diab, a annoncé le 9 novembre que le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales, présent dans 14 régions, dont le comté de Pictou en Nouvelle-Écosse, Timmins, North Bay, Thunder Bay et Sudbury dans le Nord de l’Ontario, devient permanent.

Selon Ottawa, il a déjà permis d’admettre plus de 12 500 candidats depuis 2025, environ 5550 places sont prévues en 2026, et le gouvernement entend élargir la liste des villes admissibles.

Cible pour l’immigration francophone : Ottawa vise 9% d’immigrants francophones hors Québec en 2026, mais n’en était qu’à près de 7,7% pour janvier à août, selon les données d’IRCC, soit un écart d’environ 1,3 point de pourcentage. Le fédéral avait atteint 7,2% en 2024 et 8,9% en 2025.

En conférence de presse le 9 novembre, la ministre Lena Metlege Diab dit que son gouvernement pourrait atteindre l’objectif d’ici la fin de l’année, sans toutefois s’y engager formellement. Il faut aussi bien attirer que retenir des personnes bilingues, dit-elle.

La cible était de 2% il y a près de dix ans. Le nouveau Plan des niveaux d’immigration 2027-2029 inclut officiellement la cible à 12% en 2029, tandis que celles de 2027 (9,5%) et de 2028 (10,5%) restent fixées à ce qui avait été annoncé en 2025.

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La ministre de l’Immigration du Canada, Lena Metledge Diab.

La ministre a affirmé que son ministère est «transparent». Le budget fédéral présenté la semaine précédente maintient officiellement les nombres du Plan des niveaux d’immigration 2027-2029, soit 380 000 résidents permanents et 370 000 nouveaux résidents temporaires par année.

Il prévoit aussi que jusqu’à 200 000 résidents temporaires déjà au Canada puissent obtenir la résidence permanente d’ici la fin de 2027. Ce nombre s’ajoute à la cible de 380 000, ce qui porte le total à 580 000 nouvelles résidences permanentes en 2027.

Exclusion des demandeurs d’asile : Par ailleurs, ces prévisions excluent les demandeurs d’asile. Or, ceux-ci font partie de l’immigration temporaire, donc le total réel de personnes qui arrivent au pays sur une base temporaire est encore plus élevé que celui présenté.

Pour montrer que l’accueil de résidents temporaires diminue, le budget compare les nouvelles cibles aux résultats de 2023 et de 2024, qui étaient très élevés. Il ne mentionne pas le niveau de 2025, qui était nettement plus bas à 323 995 résidences temporaires. Par rapport à cette année-là, les cibles ne baissent pas, elles augmentent de près de 18,8% en 2026 et de 14,2% en 2027.

Cérémonie du jour du Souvenir à Ottawa

Le premier ministre Mark Carney était présent ce mercredi 11 novembre au Monument de la Guerre à Ottawa, aux côtés de la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, pour rendre hommage au plus de 66 000 Canadiens morts pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918).

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Près de 35 000 personnes ont assisté à la cérémonie.

Un hommage a été rendu aux quatre militaires morts dans la tragédie de la base de Wainwright en Alberta, il y a un mois.

Jour du Souvenir
Mark Carney (sur écran géant) se recueille lors du jour du Souvenir à Ottawa. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Voyage en Asie du Sud-Est

Le premier ministre Mark Carney passe en Irlande, aux Philippines, au Cambodge (au Sommet de la Francophonie) et en Chine entre le 12 novembre et le 19 novembre.

Il veut notamment finaliser l’accord de libre-échange avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), qui ouvrirait la porte à des exportations de plus de 3,5 milliards $ vers l’une des plus importantes régions économiques.

Il cherche aussi à conclure la négociation d’un accord Canada-Philippines, censé tripler le commerce bilatéral d’ici 2035.

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