Le Programme d’immigration dans les communautés rurales devient permanent

La ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté canadienne (IRCC), Lena Metledge Diab, a annoncé le 9 novembre que le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales, présent dans 14 régions, dont le comté de Pictou en Nouvelle-Écosse, Timmins, North Bay, Thunder Bay et Sudbury dans le Nord de l’Ontario, devient permanent.

Selon Ottawa, il a déjà permis d’admettre plus de 12 500 candidats depuis 2025, environ 5550 places sont prévues en 2026, et le gouvernement entend élargir la liste des villes admissibles.

Cible pour l’immigration francophone : Ottawa vise 9% d’immigrants francophones hors Québec en 2026, mais n’en était qu’à près de 7,7% pour janvier à août, selon les données d’IRCC, soit un écart d’environ 1,3 point de pourcentage. Le fédéral avait atteint 7,2% en 2024 et 8,9% en 2025.

En conférence de presse le 9 novembre, la ministre Lena Metlege Diab dit que son gouvernement pourrait atteindre l’objectif d’ici la fin de l’année, sans toutefois s’y engager formellement. Il faut aussi bien attirer que retenir des personnes bilingues, dit-elle.

La cible était de 2% il y a près de dix ans. Le nouveau Plan des niveaux d’immigration 2027-2029 inclut officiellement la cible à 12% en 2029, tandis que celles de 2027 (9,5%) et de 2028 (10,5%) restent fixées à ce qui avait été annoncé en 2025.