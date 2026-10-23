Hommage aux quatre soldats morts sur la base militaire de Wainwright

La Chambre des communes a observé une minute de silence ce lundi 19 octobre, en hommage aux victimes de l’incendie survenu le samedi 17 à la base militaire de Wainwright, en Alberta, et a suspendu ses travaux pour la journée.

Quatre militaires sont morts: le sergent Morgan Wong, d’Edmonton; les soldats Shaun Farrell, de Prince Albert; Hayden Lykkemark, de Langley; et Aidan Goulding, de North Vancouver. Trente-neuf soldats ont été blessés.

Le premier ministre Mark Carney a indiqué que les circonstances de la tragédie restent floues.

Un feu de broussailles s’était déclaré à environ un kilomètre de la zone d’entraînement. Le commandement en était informé depuis plusieurs heures. Il avait été jugé suffisamment maîtrisé pour que l’entraînement continue.

Poussé par des vents violents, l’incendie a parcouru ce kilomètre en moins d’une minute jusqu’aux soldats. La cause initiale de l’incendie est inconnue.