Les Canadiens refusent un recul des règles environnementales

Malgré la guerre commerciale avec les États-Unis, deux Canadiens sur trois souhaitent maintenir ou renforcer les exigences environnementales du pays, selon un nouveau sondage. Y compris les électeurs libéraux.

Selon un sondage Léger commandé par Équiterre publié le 17 octobre, 66% des Canadiens souhaitent maintenir ou renforcer les exigences environnementales du Canada. Tandis que seulement 20% des personnes sondées souhaitent les réduire.

Une tendance qu’on retrouve chez les répondants et répondantes qui se disent proches du Parti libéral: 80% d’entre eux tiennent également à conserver ces règles, alors que le gouvernement de Mark Carney fait l’objet de vives critiques en raison de l’abandon de plusieurs politiques climatiques.

C-39 au cœur des critiques

Le projet de loi C-39, intitulé «Loi visant à bâtir un Canada fort», cristallise les critiques depuis plusieurs mois. Il vise notamment à accélérer la réalisation des grands projets d’infrastructures au pays en simplifiant les procédures d’autorisation et en réduisant le nombre et les délais d’évaluation.

Les organisations environnementales craignent que cette loi affaiblisse durablement la protection des espèces en péril, compromette l’évaluation des répercussions écologiques des projets et réduise la participation du public et des communautés autochtones.