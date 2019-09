Le Canada a connu deux lois sur les langues officielles… Il en faut une troisième

Son successeur à la direction de notre province, William Davis, préfère plutôt une politique de petits pas. En 1978, il refuse que le projet de loi sur les services en français, présenté par le député Albert Roy passe à l’étape de la troisième lecture.

La francophonie ontarienne se mobilise et, entre autres, publie une page de protestation dans le quotidien The Globe and Mail.

En 1982, la Charte canadienne des droits et libertés entre en vigueur sans avoir de dispositions linguistiques spécifiques pour le territoire où réside le deuxième groupe francophone le plus nombreux au Canada.

Projets pilotes dans l’appareil judiciaire

Malgré l’opposition de certains de ses collègues du cabinet et de ses hauts-fonctionnaires, le procureur général Roy McMurtry va de l’avant avec des projets pilotes favorisant l’utilisation du français dans l’appareil judiciaire. Il réussit à faire reconnaître le français langue officielle des tribunaux.

En 1984, l’arrivée du gouvernement libéral minoritaire de David Peterson, appuyé par le Nouveau Parti démocratique, mené par Bob Rae, met un terme à l’hégémonie du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario qui dirige la province depuis 1943. En 1986, le projet de Loi sur les services en français présenté par le député Bernard Grandmaître est adopté.