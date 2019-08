La francophonie hors Québec confinée à une minorisation perpétuelle?

Le professeur Braën demande pourquoi ce seuil de 4,4% qui confine la francophonie hors Québec à une minorisation perpétuelle et pourquoi pas 15, 35 ou 50% compte tenu du rattrapage à faire?

Contexte juridique différent

Le contexte juridique est bien différent de celui de 1907 où les députés Henri Bourassa et Armand Lavergne dénonçaient les résultats de l’immigration affirmant que l’on veut «noyer» les Canadiens-Français.

En effet, depuis 2001, l’article 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés précise qu’en matière d’immigration, la loi a notamment pour objet «d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel et de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada».

De plus, la même disposition législative indique que l’interprétation et la mise en œuvre de la loi doivent avoir pour effet, entre autres, «d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes… d’égalité du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada et de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada».

Une cible nettement insuffisante

Rappelant que la Loi sur les langues officielles impose également aux autorités fédérales le devoir d’appuyer et de promouvoir le développement des minorités de langue officielle, le professeur Braën estime que viser le poids démographique actuel de la francophonie hors Québec est une cible nettement insuffisante compte tenu du rattrapage à faire et d’un développement qui soit réel.