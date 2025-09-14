L’Aurore boréale du Yukon, Journal de l’année!

Le journal L’Aurore boréale, qui dessert les francophones du Yukon, a remporté trois trophées au gala des prix d’excellence de Réseau.Presse, dont le plus prestigieux, celui du Journal de l’année, «pour l’excellence de son contenu, son ancrage communautaire et sa présence multiplateforme».

Au cours d’un gala à Ottawa, ce vendredi 12 septembre, rassemblant une centaine de personnes autour des délégués de 23 médias écrits francophones du Canada (hors Québec), l’équipe du journal des Franco-Yukonais est aussi repartie avec le prix pour la Présence numérique, ainsi qu’avec le prix pour le meilleur Projet numérique.

Chronique de l’année

La journaliste et chroniqueuse Nathalie Prézeau, de l-express.ca, a remporté le prix de la Chronique de l’année. l-express.ca était aussi finaliste, grâce au journaliste Charles-Antoine Rouyer, dans la catégorie Article d’actualité de l’année.

Le gala des Prix d’excellence de la presse francophone souligne chaque année le talent, la rigueur et la créativité des journalistes et des médias francophones en situation minoritaire à travers le Canada.

Le jury était composé d’une trentaine d’experts et de professionnels du domaines des médias.