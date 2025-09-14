L’Aurore boréale du Yukon, Journal de l’année!

journal
Les représentants des journaux lauréats de Prix d’excellence de la presse francophone 2025. À droite: Marine Dumaine, de L'Aurore boréale. Photo: Hamza Bennani, Réseau.Presse
Publié 14/09/2025 par l-express.ca

Le journal L’Aurore boréale, qui dessert les francophones du Yukon, a remporté trois trophées au gala des prix d’excellence de Réseau.Presse, dont le plus prestigieux, celui du Journal de l’année, «pour l’excellence de son contenu, son ancrage communautaire et sa présence multiplateforme».

Au cours d’un gala à Ottawa, ce vendredi 12 septembre, rassemblant une centaine de personnes autour des délégués de 23 médias écrits francophones du Canada (hors Québec), l’équipe du journal des Franco-Yukonais est aussi repartie avec le prix pour la Présence numérique, ainsi qu’avec le prix pour le meilleur Projet numérique.

Chronique de l’année

La journaliste et chroniqueuse Nathalie Prézeau, de l-express.ca, a remporté le prix de la Chronique de l’année. l-express.ca était aussi finaliste, grâce au journaliste Charles-Antoine Rouyer, dans la catégorie Article d’actualité de l’année.

Le gala des Prix d’excellence de la presse francophone souligne chaque année le talent, la rigueur et la créativité des journalistes et des médias francophones en situation minoritaire à travers le Canada.

Le jury était composé d’une trentaine d’experts et de professionnels du domaines des médias.

Les lauréats 2025 sont:

  • Journal de l’année: L’Aurore boréale (Yukon).
  • Qualité graphique: Le Franco (Alberta).
  • Qualité éditoriale: Le Franco.
  • Présence numérique: L’Aurore boréale.
  • Article d’actualité de l’année: Agricom (Ontario) — Jean-Marc Dufresne.
  • Article Arts et culture de l’année: Agricom — Jean-Marc Dufresne.
  • Article communautaire de l’année: Le Courrier de la Nouvelle-Écosse — Jean-Philippe Giroux.
  • Éditorial de l’année: Le Voyageur (Sudbury) — Mehdi Mehenni.
  • Nouvelle exclusive de l’année: Agricom — Jean-Marc Dufresne.
  • Chronique de l’année: l-express.ca (Toronto) — Nathalie Prézeau.
  • Une de l’année: L’Eau vive (Saskatchewan).
  • Photographie de l’année: Le Moniteur acadien (Nouveau-Brunswick) — Damien Dauphin.
  • Projet numérique de l’année: L’Aurore boréale.
  • Projet spécial imprimé de l’année: Le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
  • Article Francopresse de l’année: Camille Langlade.
  • Chronique Francopresse de l’année: Geneviève Tellier.

Nouveaux honneurs

Par ailleurs, deux nouveaux honneurs ont été ajoutés à la liste cette année.

Deux Prix Résilience ont été décernés: à L’Orléanais (banlieue Est d’Ottawa) et Le Goût de vivre (région de la Baie géorgienne), «en hommage à leur capacité remarquable à poursuivre leur mission d’information». Ce prix incarne la force et la détermination de médias qui, même confrontés à des difficultés financières et humaines, continuent de servir leur communauté en offrant une information fiable, indépendante et essentielle.»

Deux Trophées d’anniversaire ont été remis: à La Voix acadienne (Île-du-Prince-Édouard) pour ses 50 ans, et Le Régional (Est ontarien) à l’occasion de ses 30 ans, «pour souligner leur contribution durable au paysage médiatique francophone».

Réseau.Presse
Les 23 journaux membres de Réseau.Presse.

Nouveaux membres

Fondée en 1976, l’Association de la presse francophone hors Québec s’est rebaptisée Réseau.Presse en 2021.

La soirée de gala a été suivie le lendemain par l’assemblée générale annuelle de l’association, présidée par Marine Dumaine, la cheffe du journal L’Aurore boréale, et pilotée par le directeur général François Legault. Réseau.Presse y a formalisé l’inclusion de deux nouveaux membres: La Source (Vancouver) et On a le choix (Cornwall).

On a aussi créé une nouvelle catégorie de «membres associés» et accueilli ses deux premiers: la franchise #ONfr de TFO et le journal étudiant La Rotonde, de l’Université d’Ottawa.

