Médias de langue minoritaire: un livre blanc sur les défis et les pistes pour survivre

Les médias de langues officielles en milieu minoritaire ont de nombreux défis devant eux. Se relever les manches ne suffira pas: ils doivent pouvoir compter sur l’appui de leur communauté et des gouvernements. Tel est le constat dressé par un nouveau Livre blanc préparé par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.

Le Livre blanc: Vérités, défis, occasions à saisir et pistes d’avenir sur les médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire (MCLOSM) et été rédigé à partir d’une autoévaluation de ces derniers, d’un sondage auprès des francophones de l’extérieur du Québec et des anglophones du Québec, des témoignages d’acteurs clés, d’entretiens qualitatifs réalisés auprès de leaders communautaires, institutionnels et sectoriels, ainsi que d’une recension des écrits sur le sujet.

Pour revigorer les journaux et les radios de langue minoritaire, le Livre blanc propose des pistes d’interventions nécessitant l’engagement simultané de quatre secteurs.

Repenser leur modèle et attirer les jeunes

Les médias eux-mêmes détiennent la première clé. Ils doivent «affirmer [leur] rôle non seulement comme fournisseur d’information locale, mais aussi comme créateur de valeur identitaire, linguistique et culturelle». Ils doivent repenser leur modèle d’affaires, intensifier leur transformation technologique et mobiliser leurs publics, particulièrement les jeunes.

Leurs efforts seront cependant vains s’ils ne reçoivent pas d’appui. Au premier chef, les quatre organismes qui les représentent doivent promouvoir leurs médias membres, appuyer la mutualisation de certains services et poursuivre les négociations avec divers bailleurs de fonds.