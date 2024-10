La presse francophone minoritaire, un média qui a du caractère

Le journal vivra jusqu’en 1926. Beaucoup plus tard, en 1984, un nouveau journal naît à Shediac et prend quelques années plus tard le nom de Moniteur acadien de son lointain prédécesseur.

Néanmoins, c’est un autre journal, L’Évangéline, qui deviendra le véritable journal du peuple acadien. Fondé en 1887 en Nouvelle-Écosse, il déménage à Moncton en 1905. Il devient définitivement un quotidien en 1949 et s’affirme comme un journal de combat pour la «cause» acadienne. Il ferme en 1982.

Deux ans plus tard, l’Acadie Nouvelle prendra la relève et deviendra un quotidien à son tour en 1989, non sans une bataille épique avec un autre journal, Le Matin, qui se présentait aussi comme le successeur de L’Évangéline.

Les journaux d’aujourd’hui

L’Ontario français aura également son quotidien militant avec la parution du Droit, dès 1913, fondé par un père oblat en réaction à l’adoption du règlement 17 par le gouvernement provincial qui interdisait le français dans les écoles. Le journal sera l’un des rares de l’époque à subsister jusqu’à aujourd’hui.

Plusieurs autres journaux toujours en circulation s’ajoutent au fil des ans en Ontario, notamment Le Voyageur de Sudbury, L’Express de Toronto, L’Orléanais, La Tribune de Nipissing Ouest, Agricom, Le Goût de vivre, Le Nord et Le Régional. Et il y en a d’autres.