1982: la fermeture de L’Évangéline ébranle l’Acadie

Dans le premier numéro de L’Évangéline, Valentin Landry entrevoyait comme suit le contenu de son journal. «L’agriculture pour papa, l’éducation et l’hygiène pour les enfants, les mariages et les décès pour la vieille grand-mère, les nouvelles et les faits divers pour tous, les recettes et les scènes d’amour pour petite sœur et ainsi de suite.»

De mal en pis

En 1905, L’Évangéline déménage à Moncton, une «ville d’avenir pour les Acadiens», pense Valentin Landry. Il n’a pas tort.

Mais même dans cette «ville d’avenir», le journal L’Évangéline, qui est encore un hebdomadaire, peine à assurer sa survie et frôle la fermeture à plusieurs reprises.

À 66 ans, usé par tant d’épreuves pour maintenir son journal en vie, Valentin Landry vend L’Évangéline en 1910 à un groupe d’investisseurs.

Après quelques années, les pertes commencent à s’accumuler. En 1921, le journal accuse un déficit de 1650 $ et, en 1932, il a un manque à gagner de 17 000 $.