Des publicités dans les médias canadiens, svp, pas dans Facebook

«L’an dernier, à peine 2% de tous les fonds publicitaires fédéraux ont été investis auprès des publications imprimées du pays.»

Plus de la moitié (58%) des personnes interrogées ont cité les journaux et les sites d’information comme supports préférés sur lesquels recevoir des informations sur les programmes et les initiatives du gouvernement fédéral, tandis que seulement 17% ont choisi Facebook ou Instagram.

Totum Research a mené ce sondage en ligne pour le compte de Médias d’Info Canada auprès de 2 418 adultes canadiens entre le 9 et le 22 décembre 2024 et le 6 et le 20 janvier 2025.